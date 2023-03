בית המשפט הפלילי בהאג: צו מעצר נגד פוטין בגין פשעי מלחמה

בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) הוציא צו מעצר נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, והאשים אותו באחריות לפשעי מלחמה שבוצעו באוקראינה. למרות הכחשותיה של מוסקבה את ההאשמות, בצו קרא בית המשפט למעצרו של פוטין בחשד לגירוש לא חוקי של ילדים, ולהעברה בלתי חוקית שלהם משטח אוקראינה לפדרציה הרוסית. צו מעצר הוצא גם נגד מריה לבובה בלובה, נציבת זכויות הילד ברוסיה, בגין אותן האשמות.

התובע כרים חאן פתח בחקירה בחשד לפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם בגין הפלישה לאוקראינה לפני שנה. הוא הדגיש כי הוא בוחן פשעים שבוצעו לכאורה נגד ילדים. רוסיה לא הסתירה תוכנית שבמסגרתה הביאה אלפי ילדים אוקראינים לרוסיה, אבל הציגה אותה כקמפיין הומניטרי להגנה על יתומים וילדים שננטשו באזור הסכסוך.

ראש המטה של ולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, צייץ בטוויטר מיד לאחר הפרסום "בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג הוציא צווי מעצר לוולדימיר פוטין ולנציבת זכויות הילדים שלו, מריה לבובה-בלובה. זו רק ההתחלה".

The international criminal court in The Hague has issued arrest warrants for Vladimir Putin and his children’s rights commissioner Maria Lvova-Belova.

