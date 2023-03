קצת משונה לנסות ולהשוות את ישראל עם הודו, ארץ של 1.4 מיליארד בני אדם, המחולקת ל־28 מדינות שאחדות מהן משתוות בגודל אוכלוסייתן לברזיל, למקסיקו ולפיליפינים. ההשוואה כמובן אינה נוגעת לנפח או לגודל. היא נוגעת לדינימקות של פוליטיקה. היסטוריונים ומדעני מדינה הבחינו בדמיון זה כבר.

הן קיבלו עצמאות מבריטניה בהפרש של תשעה חודשים. הן הונהגו במשך שנים, עוד הרבה לפני עצמאותן, בידי מפלגת שלטון סוציאליסטית כול־יכולה. הן התלבטו איך לנהוג במיעוט מוסלמי גדול, שנחשד לפעמים באיבה לעצם קיומן. הן פנו ימינה כמעט באותו הזמן. מפלגת השלטון הסוציאליסטית ירדה מנכסיה בחירות אחר בחירות, עד שהפכה לסיעה פרלמנטרית קטנה.

בראש הודו עומדת עכשיו מפלגה לאומנית דתית עצומת־כוח, שמצאה דרך אפקטיבית להידבר עם ההמונים. בראשותה עומד זו השנה התשיעית ראש ממשלה בן 72, מן החזקים ביותר בתולדות הודו. הסימנים מעידים שהוא ייבחר בשנה הבאה ללא קושי לתקופת כהונה שלישית של חמש שנים.

נוסף על כל זה, הודו וישראל הפכו לשותפות אסטרטגיות קרובות ב־30 השנה האחרונות. על יחסי המדינות אפשר להגיד שהם נופלים בחשיבותם רק מאלה עם ארה"ב. ואם זה לא מספיק, הנה הודו עומדת עכשיו בעיצומו של מה שהאופוזיציה מתארת כמאבק על עצם שיורה של הדמוקרטיה ההודית.

ואם כל זה עדיין לא מספיק, הודו וישראל נפגשו בינואר בטקס חגיגי בנמל חיפה, שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר את מפתחות הנמל לידי הטייקון ההודי גאוטם אדאני, בעצם בשבוע שבו תאגיד הענק של אדאני איבד יותר ממאה מיליארד דולר מערך השוק שלו בעקבות טענות על הונאה גדולת ממדים. את אלה אדאני מכחיש בכל התוקף. בית המשפט העליון של הודו הקים ועדת חקירה לבדיקת הטענות, וביקש מן הרשות ההודית לניירות ערך לפתוח בדיקה דומה.

פרשת אדאני עוררה הדים קלושים בלבד בישראל, אבל היא מהדהדת בהיכלי הפוליטיקה והפיננסים של הודו. בסוף השבוע שעבר גורש המנהיג הבולט ביותר של האופוזיציה בהודו מן הפרלמנט, והוא ומפלגתו טוענים שהסיבה העיקרית היא ביקורתו על יחסי הממשלה עם קבוצת אדאני.

First, the mic was put off

Next speeches were expunged,

Then Parliament was muted

Now Rahul Gandhi Ji has been disqualified as an MP of Lok Sabha.

Why is Modi Ji so desperately trying to protect Adani? #20000CroreKiskeHain pic.twitter.com/D6e4elNSP1