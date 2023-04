בעוד שהאמריקאים נשארים בבית, באירופה ובאסיה חוזרים לעבודה

בעוד שהמשרדים בארה"ב עומדים ריקים למחצה שלוש שנים לאחר תחילת מגפת הקורונה, מקומות העבודה באירופה ובאסיה מתמלאים.

האמריקאים אימצו את העבודה מרחוק וויתרו על העבודה במשרד עם יותר הסדרה מאשר עמיתיהם מעבר לים. שיעור התפוסה במשרדים בארה"ב עומד על 40% עד 60% בהשוואה לשיעור לפני המגפה. זה משתנה מחודש לחודש ובין ערים. זאת, בהשוואה לשיעור של 70%־90% באירופה ובמזרח התיכון, לפי חברת שירותי הנדל"ן הבינלאומית JLL, שמנהלת 4.6 מיליון רגל רבועה ברחבי העולם.

החזרה למשרדים נפוצה יותר באסיה, אומרים ב-JLL, שם שיעור החזרה לעבודה עומד על 80%-110% - כלומר יותר אנשים נמצאים עכשיו מאשר לפני המגפה. בתים גדולים יותר, נסיעות ארוכות יותר ושוק עבודה הדוק יותר מסייעים להסביר מדוע האמריקאים מעדיפים לבלות פחות זמן במשרד לעומת האירופים והאמריקאים.

ההבדלים בשיעורי החזרה לעבודה לא רק טובים יותר לבעלי הנכסים באירופה ובאסיה מאשר בארה"ב. יש להם השפעה ברורה על המהירות שבה אזורים מטרופוליניים חוזרים לעצמם לאחר השוק של המגפה. ערים באירופה ובאסיה חזרו לעצמן יחסית יפה. אבל משרדים שעומדים ריקים ועובדים שלא מגיעים מסכנים את השיקום בערים אמריקאיות כמו ניו יורק וסן פרנסיסקו, שבהן מסעדות, חנויות ועסקים אחרים שעובדי המשרדים הם הלקוחות העיקריים שלהם, ממשיכים לסבול.

מספר הלא מועסקים בעיר ניו יורק עלה ב-83,500 בין תחילת 2020 לבין הרבעון השלישי של 2022, ועלה הרבה מעל הממוצע הלאומי, לפי דוח של New School Center for New York City Affairs. רבים מאלה שפוטרו עבדו במנהטן בתעשיות פנים-אל-פנים כמו קמעונאות, מלונאות ומסעדנות.

מנהטן נפגעה קשה במיוחד מהתלות שלה בעובדי המשרדים, אולם גם ערים אחרות נמצאות במצב קשה. שווי המשרדים היורד מאיים לפגוע בתקציב העירייה שתלוי במסי נדל"ן. הירידה בשימוש בתחבורה ציבורית פוגע בהכנסות של רשויות התחבורה. הוספת דירות יכולה לסייע להחיות את מרכזי הערים, אבל זה יקח זמן.

בערים אחרות בעולם היו תקופות שבהן יותר מ-75% מהעובדים היו בחזרה במשרד ב-2022 ו-2022, אומרים ב-JLL. בין אלה טוקיו, סיאול, סינגפור באסיה. פריז עומדת בדרך כלל בראש הרשימה של עובדים שחזרו למשרד. שטוקהולם אינה רחוקה מאחוריה, עם כמה חודשים של יותר מ-75% מהעובדים במשרד.

שום עיר בארה"ב ש-JLL עוקבת אחריה לא השיגה שיעור כה גבוה בתקופה זו. "ארה"ב סובלת", אומרת פיל רייאן, מנהל עתיד הערים ב-JLL.

סידורי המגורים מסבירים חלק מההבדלים בסגנון העבודה. האמריקאים מתגוררים יותר בפרברים. זה מקל עליהם לייצר משרד בבית הרחק מהסחות דעת. לעומת זאת, בדירות הקטנות בהונג קונג חיים לעתים כמה דורות והעבודה מהבית אינה מושכת.

המגורים בפרברים משמעותם גם שלאמריקאים יש נסיעות ארוכות יותר ופקקים לעמוד בהם - עוד סיבה להישאר בבית. אמנם בערים אירופיות מסוימות יש נסיעות ארוכות לעבודה, אי אפשר להתחרות בניו יורק ובשיקגו, לפי חברת Moovit. התחבורה הציבורית באירופה ובאסיה בדרך כלל יותר אמינה וסובלת מפחות עיכובים, מה שמקל על ההגעה לעבודה.

"יש לנו ערים צפופות עם מערכות תחבורה ציבורית אפקטיביות", אומר קרוליין פונטיפקס, המנהלת של תחום חוויית העובד בחברת הייעוץ KKS Savills. "זה משנה מאוד".

הסבר אחר להבדל הוא שוק העבודה. שיעור האבטלה בארה"ב הוא 3.4%, פחות מחצי משיעור של 6.1% באיחוד האירופי. באירופה סובלים ממחסור בכוח אדם, חברות אמריקאיות נפגעו קשות, אומר ריאן מ-JLL. זה גרם להן לחפש עובדים בכל מקום ולגייס עובדים מרחוק. חברות טכנולוגיה, שאחראיות לחלק גדול משיעור התעסוקה בערים מסוימות, סובלניות מאוד לעבודה מרחוק.

חברות חללי עבודה משותפים מדווחות גם הן על שיעור תפוסה נמוך בארה"ב. WeWork הודיעה כי 72% מהשולחנות שלה בניו יורק היו מושכרים ברבעון הרביעי של 2022, בהשוואה ל-80% בפריז, 81% בלונדון ו-825 בסינגפור.

מומחים לשוק העבודה צופים שפער המשרדים בין ארה"ב לעולם יישמר. זה לא עוזר שהמשרדים בארה"ב היו ריקים עוד לפני המגפה. עודף היצע בבנייה לשיעורים גבוהים של משרדים פנויים, וגם בשטחים המושכרים יש פחות עובדים ממה שיש בערים האירופיות והאסיאתיות.

כל השטח הריק הזה יוצר כרגע מעגל שלילי אומר פיל קירשנר, שותף בחברת הייעוץ מקינזי. האמריקאים יושבים במשרדים גדולים, ריקים ברובם, ומוצאים את החוויה מדכאת ולכן מעדיפים להישאר בבית. אין אנרגיה במשרד", הוא אומר.