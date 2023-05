האורחת לה כולם יחכו בגאלה? החתולה של קרל לגרפלד

במט גאלה השנה, אירוע ההתרמה עתיר המפורסמים של מוזיאון המט, שיערך ביום שני הראשון של מאי, האורחת לה כולם מחכים היא חתולה.

שוּפֵט (Choupette) לגרפלד, חתולה בת 11 מסוג בירמן בעלת עיניים כחולות ענקיות ופרווה לבנה ורכה כמשי, הייתה שייכת לקרל לגרפלד, מעצב האופנה הגרמני המנוח וחתן הכבוד של הנשף השנה.

עבור לגרפלד, מעצב האופנה שעמד בראש בית האופנה שאנל, פנדי וקלואה, ומת ב-2019 בגיל 85 חשוך-ילדים, שופט עשויה להיות הדבר הקרוב ביותר למשפחה חיה. והמעריצים מייחלים לראות אותה פוסעת על השטיח האדום במוזיאון המטרופוליטן לאמנות לכבודו.

"היא הייתה התינוקת שלו", אמרה פרנסואז קאסוטה, המטפלת של שופט. מי שהייתה עוזרת הבית של לגרפלד, קאסוטה, בת ה-50, הייתה גם המטפלת של שופט מאז 2012, וירשה את החתולה לצמיתות לאחר מותו של הבוס. "הוא נהג לומר, 'בחיים שלי, הראשונה בסדר העדיפויות שלי היא שופט, ואז כל השאר'".

לגרפלד דיבר לעתים קרובות על כמה העריץ את שופט, פינק אותה בארוחות מרובות על כלי גויארד וסיפק לה שתי משרתות. יש לה סוכן משלה, ספרי שולחן-קפה, פרויקט קולבורטיבי למוצרי טיפול עור ועוקבים במדיה חברתית ברחבי העולם.

קרל לגרפלד / צילום: Associated Press, Tony Gutierrez

על שטיח מט לוהט

לוקאס ברולייה, סוכנה של שופט, סיפר כי החתולה קיבל הזמנה לאירוע, וטען כי "הרבה אנשים רוצים אותה שם". הוא לא אישר אם שופט אכן תשתתף, תוך ציון הסכמי סודיות. עד היום, חתול מעולם לא צעד על השטיח האדום של המט, למרות שכלבי אבטחה נצפו עומדים בצד. בשנת 2021 סופר כי גולדן רטריבר פוטוגני במיוחד גנב את ההצגה.

הגאלה ידועה בשמירה על תוכניות המופע חסויות, והאם החתולה תהייה המלכה הפרוותית של הנשף עדיין נותר בערפל. דובר של מוזיאון המטרופוליטן לאמנות לא הגיב לרשימת האורחים, ונציג מטעם קונדה נאסט, מי שמממן האירוע ושעורכת "ווג" שלו, אנה ווינטור, היא יו"ר-משותפת של הגאלה ומגייסת התרומות המרכזית, סירב גם הוא להוציא את החתול מהשק (לפני מספר שבועות, אוצר מכון התלבושות של המטרופוליטן, אנדרו בולטון, אמר במגזין "Interview" כי ניסה לשכנע את וינטור להפוך את שופט ל"יו"ר של כבוד" בגאלה).

ביום רביעי האחרון פרסמה קים קרדשיאן סט צילומים עם שופט, ציינה כי היא מבקרת במשרדי קו האופנה על שם לגרפלד כדי לקבל השראה לקראת המט גאלה, ועוררה ספקולציות שמא החתולה תהיה הדייט שלה. קרדשיאן סירבה להגיב.

"אני יכולה לדמיין אותך מהלכת במורד המט גאלה עם משקפי שמש קטנים, והפפראצי מתחיל להגיד: 'שופט! לכאן, יפהפייה!'", גרגרה לאחרונה מעריצה באינסטגרם של החתולה. "בבקשה לכי! התלבושת שלך גם כך הכי מדהימה!" כתב אחר.

גם קאסוט, המטפלת של שופט, שאינה נוסעת בלי החתולה, סירבה לשתף אם היא תשתתף, אך אמרה שלראות את החתולה הולכת על השטיח האדום היה משמח את לגרפלד. "ביודעי איך קרל דיבר על ההשפעה של שופט, אני יודעת שהוא היה גאה לראות אותה באירוע", אמרה קאסוט. שופט נהגה ללוות את לגרפלד במטוסו הפרטי, כשהיא מתרוצצת בחופשיות סביב המטוס, אך קאסוט אמרה שהיא לא העלתה את שופט למטוס מאז מותו של לגרפלד.

חיי חתול

במקור, שופט היתה שייכת לחבר דוגמן ומוזה של לגרפלד. המעצב המנוח הסכים לקטסיטינג (שמירה על חתולים) למשך שבועיים, במהלכם נקשר אליה והחליט להשאיר אותה, זאת על פי "Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld", ספרו של העיתונאי וויליאם מידלטון.

לגרפלד אמר ל"Women's Wear Daily" ב-2012 כי שופט נהנתה מדיאטה עתירת חלבון של בשר טרי מהקצב, וקיבלה את הארוחות שלה ליד שולחן, מתוך קערות קריסטל שעיצב. הוא סיפר כי שכר עוזרת ומשרת שהיו מתעדים את התוכנית היומית שלה במחברת כשלגרפלד היה מחוץ לעיר, וגם היו מנגנים לה שירים של מדונה של סוף שנות ה-90.

לגרפלד שיתף תמונות של החתולה בטוויטר ובאינסטגרם שלו, והמעריצים אהבו לראות את המעצב חד-הלשון הידוע לשמצה, המפורסם בזכות זנב הקוקו הארוך, משקפי השמש הייחודיים וכפפות העור שלו, נוהג ברוך עם החיה.

על השערים של "הארפרס בזאר", "גרציה" ו"ווג"

שופט עיטרה את השערים של "הארפרס בזאר" הבריטי, "גרציה" ו"ווג" הגרמני והצטלמה עם חברותיה למסלול המפורסמות לינדה אוונגליסטה וקנדל ג'נר. לאחרונה היא כיכבה עם נעמי קמפבל בסט צילומים לחודש מאי עבור "ווג" האמריקאי. בשנת 2015, לגרפלד אמר למגזין "ניו יורק" כי שופט הרוויחה 3 מיליון אירו משתי הופעות דוגמנות.

בשנת 2018, לגרפלד סיפר ל-"Numero", מגזין צרפתי, כי הוא הותיר קצת כסף עבור שופט בצוואתו, מה שעורר שמועות ומעט קנטורים על שהחתולה יירשה הון. אך קאסוט אמרה שהיא לא קיבלה כסף מהעיזבון, ושהמצב עם הירושה של לגרפלד מורכב.

קאסוט אמרה שהיא מטפלת בשופט מכספה שלה ועושה זאת בשמחה, שכן זה היה רצונו של לגרפלד. היא וברולייר אמרו שהם מקימים ארגון צדקה מיוחד לחתולים על שם שופט.

שופט מרוצה בדירתה של קאסוט בפריז, אמרה קאסוט. היא אוהבת להתעורר מוקדם, והפרווה שלה מוברשת מספר פעמים ביום. שופט נהנית מטיולים במרפסת ומתפנקת על צמח הקטניפ (נפית חתולים) שנשתל בחוץ. הצעצועים האהובים על שופט הם שקיות נייר של שאנל וסרטי שאנל, אמרה קאסוט.

לשופט כבר אין בשר טרי לאכול, אבל קאסוט אמרה שהיא מגישה לה מספר צלחות של מזון לחתולים, המורכבות מ"קרוקטים קטנים וקצת פאטה". שופט שותה מים מסוננים ועדיין אוכלת ליד שולחן.

"היא נסיכה," אמרה קאסוט.

ברולייר, שעבד עם שופט במשך ארבע שנים, מאמין שלחתולה יש אופי דומה לשל לגרפלד. "היא מאוד מתוחכמת ואלגנטית", סיפר. "יש לה אישיות חזקה, והיא לא אוהבת שמפריעים לה או שמכריחים אותה לעשות דברים. אבל כשהיא נכנסת לחדר, כולם מסובבים את ראשיהם להביט בה. היא עוצרת את הזמן".