לא תמיד כדאי להיות שקופים: מתי ואיך לשמור על פני פוקר בעבודה

אודות מגזין הניהול של הרווארד (HBR) מגזין הניהול של אוניברסיטת הרווארד יוצא לאור מזה מאה שנה ומאגד מאמרים מבוססי מחקר ונתונים. עם כותביו נמנים מיטב המומחים הבינלאומיים לניהול ולעסקים במגוון תחומים, ובהם מנהיגות, משא ומתן, אסטרטגיה, שיווק, כספים ותפעול. מאמרי Harvard Business Review מתורגמים ומתפרסמים בגלובס שלוש פעמים בשבוע: בימים שני, רביעי וחמישי (מגזין G).

אודות הכותבת מלודי ווילדינג היא קואצ'רית מנהלים ומחברת הספר "Trust Yourself: Stop Overthinking and Channel Your Emotions for Success at Work"

בתור קואצ'רית למנהלים רגישים במיוחד, ראיתי במו עיניי איך כושר ההבחנה של מנהלים והרגישות שלהם לאחרים יכולים להרים את המוראל, לנסוך אמון וליצור סביבת עבודה חיובית. הרי רגשות הם ללא ספק מכשיר מנהיגותי חשוב. אושר, התלהבות והתרגשות יכולים להגביר מוטיבציה, בעוד שתחושת אחווה וחיבור מגבירים שיתוף פעולה. אבל לעתים קרובות אותם מקצוענים רגישים שואלים אותי, "איך אני שומר על פני פוקר?"

המנהלים המוכשרים ביותר שאני מכירה מבינים כי למרות שברוב הזמן הפגנת רגשות יכולה להועיל, ישנם מצבים בהם חשיפת רגשות חזקים ללא סינון יכולה ליצור תגובה שלילית. בין אם מדובר בפגישה חשובה, בהערכת ביצועים או בכל מפגש אחר במקום העבודה, שליטה זהירה ומודעת באופן שבו אנו מביעים את התגובות שלנו יכולה להיות אתגר גדול.

שמירה על פני פני פוקר לא מחייבת דיכוי של הרגשות או רמאות. המשמעות היא פשוט להתאמן על ויסות רגשות על ידי מודעות להבעות הפנים ושפת הגוף ולהשתמש בהם באופן אסטרטגי. כך תעשו זאת.

בחרו סיטואציות בתבונה

פני פוקר לא מתאימים לכל מצב, ולא אמורים להיות דרך עקבית לתקשורת. אם תסתירו יותר מדי, אתם עלולים להיראות פחות אמינים, כשירים ונחמדים. לעתים קרובות בניהול, הצוות שלכם, העמיתים שלכם והלקוחות צריכים לראות איך אתם מגיבים כדי להרגיש בטוחים מבחינה פסיכולוגית ולקבל החלטות בעצמם. אז איך אתם מחליטים מתי לעטות פני פוקר? שאלו את עצמכם:

כיצד ביטוי הרגשות שלי יעזור או יפריע לי להשיג את מטרותיי? אם אתם מנסים לבנות מערכות יחסים וקשרים, שימוש בפני פוקר אולי יתפרש כחוסר כנות או חוסר עניין, לעומת זאת במשא ומתן, הוא עשוי להועיל בהגנה על העמדה שלכם.

מה התפקיד שלי באינטראקציה? לדוגמה, אם אתם מנהלים ישיבה, אולי תרצו להביע יותר ביטחון ואסרטיביות, אבל אם אתם משתתפים בפגישה, אולי תרצו להביע יותר פתיחות.

כמה ראוי שאפגין פגיעות בהקשר זה? בחנו אם הסיטואציה מצריכה גישה יותר זהירה או אם ראוי להיות יותר פתוחים, בהתאם לסגנון האישי שלכם ומה שנראה לכם יותר אותנטי.

מה הנורמות של האנשים או הארגון איתם אני מתקשר? לתרבויות ולקבוצות שונות יש ציפיות שונות לגבי הבעת רגשות. התאימו את התנהגותכם.

זהו מה מסגיר אתכם

במשחק פוקר, שינוי קל בהתנהגות יכול לגלות אם יש לכם קלפים טובים או גרועים. זיהוי האיתותים הגופניים או ההתנהגותיים שחושפים את רגשותיכם וכוונותיכם - יכול לסייע לכם לשלוט בתגובות ולשמור על פני פוקר במצבים הנכונים.

בזמן האינטראקציות שלכם עם אנשים במהלך היום, התבוננו על עצמכם בהקשרים שונים. שימו לב לדפוסים שמתעוררים כאשר אתם רגועים וכאשר אתם עצבניים, חוששים, כועסים או לחוצים. אולי אותם מעבירים את האצבעות בשיער, מתנדנדים בכיסא, או נמנעים מקשר עין. אחד הדברים שעבדתי עליהם זמן ממושך הוא נטייה לכסוס ציפורניים כשאני בלחץ.

אם ניתן, צלמו את עצמכם במצבים שונים והסתכלו על הסרטונים כדי לגלות מה מסגיר אתכם. אתם יכולים גם לבקש ממנטור שאתם סומכים עליו או מעמית בעבודה לספר לכם על דפוסים בהם הבחינו אצלכם, שאולי אתם לא מודעים אליהם.

מודעות לשפת הגוף

כשאתם בוחרים לעטות פני פוקר, אתם לא רוצים להיראות כמו פסל קפוא. תצליחו יותר אם הבעות הפנים שלכם ישמרו על מידה של חמימות. קחו כמה נשימות איטיות ועמוקות להרגיע את הרגשות, ודמיינו שאתם משחררים את כל המתחים מהפנים. זה יכול לכלול הרפיה של הלסת והזזת הלשון מהחך העליון. נסו גם לרכך את המבט. אם אתם מרגישים מתוחים או עצבניים, אתם עלולים לכווץ את העיניים בלי לשים לב או לבהות באופן קבוע בנקודה מסוימת, אז נסו להתמקד בנקודה רחוקה כלשהי כדי להרפות את שרירי העיניים.

שימו לב לטון הדיבור. דברו בשקט ולאט. האטו את קצב הדיבור, שעלול להאיץ כאשר אתם כועסים או פוחדים. דברו מהסרעפת (הבטן התחתונה) כדי להפיק קול עמוק ומהדהד. חשבו על משפטים ניטרליים שיקדמו את השיחה אבל אל תסגירו מה דעתכם, עם ביטויים כמו "זה מעניין" או "תעזור לי להבין".

עצרו את ההתפרצות

ככל שתצליחו טוב יותר בוויסות עצמי, כך יהיה לכם יותר קל להביע את רגשותיכם באופן שתהיו גאים בו. אתם יכולים לתרגל את התשובות שלכם, ולהימנע מתגובה מהבטן, בעזרת כלים פשוטים להרגעת מערכת העצבים.

טכניקות לקירקוע: ספרו לאחור מ־100, זהו חמישה דברים בחדר שהם בצבע מסוים, או כווצו והרפו שרירים.

ויזואליזציות: דמיינו סצינה שלווה ומרגיעה, כמו חוף ים או יער, ונסו לדמיין את עצמכם בסביבה כזו.

חשיפה לקור: החזיקו כוס של מי קרח, מצצו קוביית קרח, או התיזו מים קרים על הפנים.

זכרו, שמירה על פני פוקר לא אומרת שצריך לדכא את הרגשות או להיות רובוטיים. מדובר במודעות להבעות הפנים ושפת הגוף על מנת לתקשר באופן יעיל ולהשיג את מטרותיכם. סמכו על היכולת שלכם להישאר קרי רוח, רגועים ומיושבים ללא קשר לאתגרים שעלולים להיקרות בדרככם.

