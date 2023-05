בסוף שנת 2019 פורסם בישראל מאמר שטען כי טיקטוק היא אפיזודה חולפת, וכפי שהיא נכנסה לחיינו במהירות כך היא גם תחלוף. היה קשה להבין איזו בשורה היא מביאה לעולם, מלבד ילדות רוקדות לצלילי שירים שונים. מודה, אני כתבתי אותו - וטעיתי.

לא רק שטיקטוק היא האפליקציה הצומחת ביותר בישראל בפרט ובעולם בכלל, היא שינתה את חוקי המשחק של הרשתות החברתיות. עם ממוצע שימוש עולמי של 46 דקות ביום, וממוצע ישראלי של למעלה מ־80 דקות ביום, היא עוקפת בסיבוב את המתחרות הוותיקות שלה.

בלי הסחות דעת

בעידן שבו המלחמה על הקשב שלנו היא מהקשות שיש, הסרטונים בטיקטוק מצליחים לתפוס את הקשב של הצופה באופן כמעט מלא. בשונה מפייסבוק ומאינסטגרם, האלגוריתם של טיקטוק פועל על תחומי עניין: אתה יכול להיות "No One" ב־"No Where" והסרטון שלך יגיע למיליוני חשיפות. בכך, קל יותר להגיע לקהל הרלוונטי לעולמות התוכן, מבלי שיש הכרח באהדה פרסונלית קודמת. דבר נוסף שייחודי לטיקטוק הוא שאין בה מסיחי דעת, רק מסך מלא, ושהסאונד בה מופעל באופן אוטומטי.

הפוליטיקאים בזירה הארצית כבר שם, חלקם מצליחים להשתלב בצורה טובה וחלקם עוד מחפשים את הדרך. ראש הממשלה בנימין נתניהו היה הראשון לזהות את הפוטנציאל, ולהגיע לקהלים נוספים. במערכת הבחירות האחרונה ראינו את גנץ, לפיד, בן גביר, סמוטריץ' ומיכאלי מתחברים ל"טרנדים" הרצים ברשת, ופחות מעלים סרטונים עם תוכן משמעותי. אף אחד מהם לא סיפק את הסחורה כראוי, וכולם התקשו להבין שלא מדובר באפליקציית מסרים מהירים, אלא באפליקציית תוכן.

בשנת בחירות מוניציפליות, שבה המועמדים רק מחפשים זמן מסך, כדאי שהם יבינו את ההזדמנות שעומדת לרשותם. כאמור, יכולת ההפצה האורגנית בטיקטוק גבוהה מהמתחרות. בנוסף, גם המימון משתלם יותר: כיום אפשר להשיג בסכומים צנועים יחסית מספר מרשים של צפיות. באינסטגרם ובפייסבוק זה יעלה הרבה יותר.

הפוליטיקאים בעולם מבינים את הסיכון ברשת הסינית, אך מתקשים להיפרד ממנה בכל מקום שהבוחרים נמצאים בו גם אנחנו נהיה, אמרו לאחרונה מספר פוליטיקאים אמריקאים בתגובה לרעיון של איסור שימוש בטיקטוק - ובכך הלהיטו עוד יותר את הרוחות סביב הזירה הפופולרית שהקימו הסינים. החודש הפכה מונטנה למדינה הראשונה בארה"ב שאוסרת את השימוש ברשת החברתית הסינית, אחרי שזו כבר נאסרה על כוחות הביטחון האמריקאים ועל פקידי ממשל במחצית מהמדינות בארה"ב. בטיקטוק מיהרו לתבוע את המדינה דלילת האוכלוסין, אך לא מעט פוליטיקאים חוששים ממהלך דומה במדינתם. יותר מ־150 מיליון אמריקאים נמצאים בטיקטוק, ו"זו הדרך החזקה והמהירה ביותר להגיע לצעירים בארה"ב", כפי שהסביר לאחרונה חבר הקונגרס דין פיליפס ל־AP. במרץ האחרון נאסר על חברי ממשלת בריטניה להשתמש בטיקטוק במכשירים "מטעם העבודה", מחשש שהסינים יוכלו לשאוב דרכה מידע רגיש. "מדובר באמצעי זהירות", הסבירו שם, ובתגובה אמר נציג טיקטוק ל־BBC כי "אנחנו מקווים שישפטו אותנו לא על בסיס פחדים, אלא על בסיס עובדות". לאחר ההכרזה על המהלך העלה חבר הקבינט גרנט שאפס לטיקטוק קטע מתוך הסרט "הזאב מוול סטריט" שבו נראה ליאונרדו דיקפריו אומר "ההצגה ממשיכה". גם דאונינג 10 עדיין מחזיק בחשבון ברשת. לעומת זאת, ביוון, שבה נערכו בחירות בשבוע שעבר, הטיקטוק הפך לאמצעי נחשק עבור פוליטיקאים כדי לצבור פופולריות בקרב בני דור ה־Z, שאינם מייחסים אמינות רבה לתקשורת הממוסדת. שני המתחרים הגדולים - ראש הממשלה המכהןקיריאקוס מיצוטאקיס, וראש הממשלה לשעבר לשעבר אלכסיס ציפראס - צברו מיליוני צפיות באמצעות אסטרטגיות שונות. בסופו של דבר שניהם יגיעו לסיבוב שני באמצע החודש הבא, וטיקטוק שוב תהפוך לבמה שבה מעצבים את דעת הקהל ומסמנים מגמות פוליטיות. גלית חתן

טיקטוק משנה את הרגלי הצריכה של דור המצביעים החדש. סגן נשיא בכיר בגוגל העולמית הודה בכנס טכנולוגיה שהתקיים ביולי האחרון שכ־40% מהצעירים האמריקאים מעדיפים לחפש מקום לארוחת צהרים באמצעות טיקטוק ואינסטגרם, ולא בגוגל.

אך לא מדובר רק בקהל המצביעים החדש: נכון לסוף 2022, כ־80% ממשתמשי טיקטוק בישראל הם בגילאי 18 עד 44. סביר להניח שמאז הנתונים עלו אף יותר.

לא לפחד מעומק

עבור המועמדים לבחירות ברשויות המקומיות, טיקטוק היא הזדמנות. הזירה הזו מאפשרת להם לייצר תוכן אותנטי, וכזה שעוסק בכאבים של הבוחרים - מפקקים ותחבורה, דרך חינוך ועד ביטחון במרחב הציבורי.

עבור המועמדים הפחות מוכרים, מדובר בהזדמנות להגיע לקהלי יעד רחבים מאוד, ובעיקר להשיג מוכרות בצורה מהירה יחסית. סרטון שעומד במספר כללים בסיסיים, ועוסק בתוכן שרלוונטי לקהל היעד שלו, יכול להגיע למאות אלפי צפיות. אמנם התוכן יחצה קהלים, ויגיע גם מעבר לאותה הרשות המקומית, אך זה משדר כוח ועוצמה, וזה קטליזטור להגיע לתקשורת המסורתית.

הדבר החשוב ביותר, אולי, הוא שיש כאן הזדמנות להביא ציבור שייתכן ומעולם לא הגיע להצביע, לממש את זכותו הדמוקרטית ולהשפיע על הסביבה שבה הוא חי. הטיקטוק מספיק חזק כדי לייצר מציאות שכזו.

אז איך עושים זאת? הנה כמה נקודות בולטות. ראשית, מדובר בפלטפורמת תוכן, ולכן אפשר וצריך להעמיק בה בשלל נושאים שרלוונטיים לקהל היעד שלכם. שנית, אל תחששו לייצר סרטונים ארוכים (2-3 דקות) - הפרדיגמה שלפיה רק סרטונים קצרים ומסר מהיר וקליט מתאימים לרשתות החברתיות כבר חלפה מזמן מהעולם. הקהל דורש, מצפה ומחפש תוכן.

שלישית, דברו בגובה העיניים - אל תפנו לקהל שלכם בסיסמאות ובמילים גבוהות, תהיו אנשי התכלס. רביעית, בכדי לתפוס את הקשב של הגולשים בבליל הסרטונים בטיקטוק, נסו לייצר "הפרעה" של ויז'ואל או סאונד בשלוש השניות הראשונות של הסרטון. חמישית, הכי טוב להתייחס לנושאים אקטואליים ולהגיב במהירות.

והנקודה האחרונה, ואולי הכי חשובה: אותנטיות היא שם המשחק. לכן, צילום מקצועי זה נחמד, אך לא יגביר חשיפה. עזבו אתכם מלוגואים, סלוגנים וסגירים מרשימים - האלגוריתם והמשתמשים בטיקטוק אלרגיים לפרסום.