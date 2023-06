אוקראינה מרוסקת, קנדה בוערת והאם טראמפ בדרך לבית הלבן?

בלילה שבין שני לשלישי נחרב הסכר הענקי בקאחובקה, על גדות נהר הדניפרו שבדרום אוקראינה. הסכר נמצא בשליטת הרוסים, באיזור שמומחים העריכו כי יהיה על האוקראינים לחצות אם בדעתם לפתוח במתקפה נגד פוטין.

● פיצוץ הסכר הענק באוקראינה: מה היקף הנזק, והאם יש סכנה גרעינית?

● פיצוץ הסכר מצביע על שלב חדש במלחמת רוסיה-אוקראינה

המים גאו בעשרות יישובים, ובכללם בעיר הגדולה חרסון. אספקת המים נותקה, אלפים פונו והנזק לכלכלה המקומית, בייחוד לחקלאות, אינו ניתן להערכה.

מקורות רוסיים דיווחו ב־24 השעות שקדמו לפיצוץ, כי האוקראינים התחילו לחצות את הדניפרו דרומה. ייתכן שהרוסים החליטו להציף, כדי לבלום את תנועתם. מנגד, ההצפה הכריחה את הרוסים לסגת מספר ק"מ מקו ההגנה הראשון, מה שמקנה יתרון לאוקראינים.

הרוסים מאשימים את האוקראינים במעשה, אך קשה להאמין שאוקראינה הייתה הורסת סכר כה חשוב, ששיקומו ידרוש שנים של עבודה ומשאבים ויקשה על החייאתה של הכלכלה לאחר המלחמה.

לקראת סוף השבוע גברה האפשרות שהתביעה הכללית בארה"ב תגיש כתב אישום בעוון סילוק לא חוקי של מסמכים מסווגים ונסיון להעלימם, נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.

העמדתו לדין עשויה לבוא בזמן בו המירוץ המוקדם לנשיאות במפלגה הרפובליקאית צובר תאוצה. רק השבוע הודיעו שלושה רפובליקאים בולטים על התמודדות. אחד מהם היה סגנו של טראמפ בבית הלבן, מייק פנס, שהכריז כי הלה אינו ראוי לשוב לנשיאות, מפני ש"העמיד עצמו מעל החוקה".

Brutal ad from Mike Pence super PAC hits Donald Trump: "A weak man appeases a mob. A man of courage and character stands up to them." pic.twitter.com/shWazOmFy7

ריבוי הטוענים הרפובליקאיים (תשעה) מעיד שחלקם אינם מניחים כי נצחונו של טראמפ בפריימריז מובטח, ושהם מאמינים שביכולתם למצוא מקורות מימון לקמפיין. כך או אחרת, הסקרים צופים ניצחון טראמפיסטי במפלגה. למעשה, רוב הרפובליקאים אינם חושבים שכתב אישום נגד טראמפ הוא סיבה להצביע נגדו. אך בבחירות הכלליות המצב שונה. לפי סקרים, המצביעים המתנדנדים יתנגדו לבחירתו של נשיא שסכנת הרשעה מרחפת עליו.

השבוע נערכו בסין בחינות הבגרות של 11.6 מיליון צעירים. נשימתם של עשרות מיליונים נעצרה, והורים התפללו להצלחת ילדיהם. בבחינות האלה תלויה הכניסה לאוניברסיטאות, ובסופו של דבר גם לשוק העבודה.

The most important moment in a young person’s life:

13 million high-school graduates will be taking the college entrance exam ("gaokao") in a few days in China. 📺

The top universities accept only about 50,000 students - that’s 0.4% acceptance rate. Ouch!

In the end, about 10… pic.twitter.com/BvdXcKCtwU