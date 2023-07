קודם מגבילים, אחר כך מקלים: מה קורה בטוויטר?

הרשת החברתית טוויטר בניהולו של אילון מאסק הטילה מגבלה נוספת כדי לנסות למשוך את המשתמשים לרכוש מנוי בתשלום בפלטפורמה: משתמשים משלמים (מנויי טוויטר בלו) יוכלו לגלול עד 10,000 ציוצים, משתמשים לא משלמים יוכלו לגלול עד 1,000 ציוצים ומשתמשים חדשים לא משלמים יוכלו לצפות בעד 500 ציוצים.

נראה שמאסק לא לגמרי החלטי, משום שרק אתמול (ש') הוא הודיע כי בעלי חשבונות שלא ישלמו עבור מנוי Twitter Blue, המסלול בתשלום חודשי עבור פיצ'רים מיוחדים ו-וי כחול, יוכלו לגלול רק עד 600 ציוצים ביום - ועבור חשבונות חדשים לא מאומתים, רק עד 300 ציוצים ביום. הוטלה אז גם מגבלה על חשבונות מאומתים, משמע חשבונות משלמים ועם וי כחול, יוכלו לקרוא עד 6,000 ציוצים ביום.

● החוקרת שהולכת נגד הזרם: "שימו לב מי האנשים שמזהירים מסכנות ה-AI - אילון מאסק וסם אלטמן" | ראיון

● פילוסוף וחוקר מוח התערבו על שאלת מפתח בחקר התודעה. מי ניצח? | חזית המדע

- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day - Unverified accounts to 600 posts/day - New unverified accounts to 300/day

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

בתגובה לסערה בקרב המשתמשים, טען מאסק כי המגבלות החדשות האלו הוטלו בגלל חברות הבינה המלאכותית, שאוספות ואוגרות "כמויות אדירות של נתונים", ולכן יש להגביל באופן "זמני" את מספר הציוצים שאנשים יוכלו לקרוא. לדבריו, מדובר ב"מניפולציה של המערכת" בפלטפורמה.

צריך לומר, זמן קצת לאחר ההודעה הראשונה שלו בנושא, מאסק צייץ בטוויטר כי המגבלה תשתנה: 8 אלף ציוצים עבור משתמשים מאומתים, 800 עבור אלו שלא משלמים, ורק 400 לחשבונות חדשים לא מאומתים. כאמור, המגבלות הוקלו עוד יותר. כמו כן, נכון לעכשיו לא ברור עד מתי ה"מגבלות הזמניות" האלו אמורות להיות בתוקף. שינוי המדיניות הזו מגיע אחרי שאלפי משתמשים דיווחו במהלך סוף השבוע על בעיות כשניסו לגשת לפלטפורמה.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

לשאלת היוטיובר המפורסם MrBeast כמה זמן ייקח לו לראות 6 אלף ציוצים, מאסק אף ענה ואמר: "זה צריך לקחת מפחות משעה ו-9 דקות".

The reason I set a "View Limit" is because we are all Twitter addicts and need to go outside.

I’m doing a good deed for the world here.

Also, that’s another view you just used.