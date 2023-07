מה זה היה לוולודימיר זלנסקי? המנהיג הראוי לתואר 'גיבור זמננו', האיש שסירב להימלט מקייב על כנפי מסוק אמריקאי, איבד ביום ג' את עשתונותיו. זמן קצר לפני שיצא מקייב, כדי להשתתף בוועידת הפסגה של נאט"ו בווילנה, שיגר נשיא אוקראינה ציוץ צורם אל חלל הסב"ר. הוא פתח אותו בקביעה ש"אוקראינה ראויה לדרך ארץ" מצד נאט"ו, וממילא אפשר להניח שהיא לא זכתה בה.

הוא התלונן על היעדר לוח זמנים לצירוף אוקראינה לנאט"ו, והכריז ש"זה חסר תקדים ואבסורדי". ואיך נאט"ו מעיזה להציג "תנאים" (המירכאות הכפולות הן שלו). זה ביטוי של "חולשה" (המירכאות הן שלנו).

ממה נפשך, נאט"ו יצקה ב-500 הימים האחרונים 150 מיליארד דולר ויותר אל קופותיה של אוקראינה, בסיוע צבאי, אזרחי, פיננסי והומניטרי. לצבא אוקראינה יש נשק מתקדם ותחמושת רק בזכות מענקי המערב. כלכלת אוקראינה עדיין קיימת רק מפני שהמערב מסבסד אותה. על פי המועצה ליחסי חוץ בניו יורק, הסיוע האמריקאי לבדו עומד מאז תחילת המלחמה על 80 מיליארד דולר ויותר.

כמובן, אוקראינה היא הלוחמת, ודמה ניגר כמים. אבדותיה כבדות להפליא. איננו יודעים את המספרים, אבל נראה כי אין זו הגזמה להניח שעשרות אלפי חיילים אוקראיניים נהרגו. אומץ ליבו של הצבא הזה ותושייתו הם פנומנליים. אפשר בהחלט לטעון, שהאוקראינים לוחמים את מלחמת הבלימה של המערב נגד רוסיה, והם ראויים לסיוע מסיבי, גדול אפילו מן הסיוע הנוכחי.

אבל הנשיא זלנסקי הפגין חוסר טאקט, אולי חוסר שליטה עצמית, כאשר תקף את נאט"ו בחריפות כזאת, בדרכו אל ועידתה. התפרצות התסכול שלו שללה מן הוועידה את ההילה של אחדות-השורות, שהיה עליה להפגין כלפי רוסיה.

Anyone doubting the veracity of my tweet need look at the repercussions. President Zelensky cannot run the West the way he runs his cabinet. He must be subtler, attentive, circumspect. He is an admirable figure, but moderation of speech would help his case https://t.co/28B4MyXKPu