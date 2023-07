ביקור הנשיא הסמלי אצל הנשיא הביצועי אתמול (ג') שפע קריצות וחצאי-אמתות.

יצחק הרצוג גמר את ההלל על הדמוקרטיה הישראלית, העומדת להפליא במבחני הימים האלה; ג'ו ביידן הזכיר את שיחת הטלפון שלו עם בנימין נתניהו, בעל הברית האמריקאי הלא-מוזמן הבולט ביותר בביתו הלבן (אולי לצד ויקטור אורבן של הונגריה); גם מר הרצוג הואיל להזכיר את שיחת הנשיא עם ראש הממשלה; מר ביידן לא הזכיר כלל את הדמוקרטיה הישראלית, אף כי תזכורת כזאת היא חלק תקני של הרפרטואר כל אימת שמנהיג ישראלי מבקר בוושינגטון.

Today, I welcomed President Herzog of Israel to the White House to celebrate the close bond between our nations based on shared interests and democratic values. pic.twitter.com/WjALKiCOKP

נשיא ישראל דיקלם את מלוא הודעת הפתיחה שלו, דקה וחצי, ללא דופי, מן הזיכרון; נשיא ארה"ב הסתייע בכרטסת, ולא תמיד היה קל לפענח את דיבורו. בדרך-כלל דברי הנשיא מובאים בתוך זמן קצר כלשונם באתר הבית הלבן. לא הפעם, לפחות לא בזמן כתיבת הדברים האלה, הבוקר (ד').

נשיא ארה"ב הטעים את "מחויבות-הברזל" של ארה"ב לישראל. הוא עשה כן שעות אחדות לפני שמליאת בית הנבחרים הצביעה ברוב עצום לטובת הצעת החלטה פרו-ישראלית נלהבת. להחלטה הזו לא היה שום תוקף מעשי, היא הייתה רק הבעת דעה, אבל תומכי ישראל נחלו השג סמלי יוצא מגדר הרגיל: 412 מ-435 הצירים הצביעו לטובתה, רק תשעה התנגדו, השאר לא נכחו.

BREAKING: The House of Representatives just overwhelmingly passed a resolution expressing support for the State of Israel - one of America's staunchest allies.

Nine Democrats voted against it. pic.twitter.com/4wotDB6TWp