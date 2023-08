X, טוויטר לשעבר, תבטל את האפשרות לחסום משתמשים

שינוי נוסף מגיע לטוויטר? אילון מאסק הודיע הערב בציוץ כי האפשרות של משתמשים לחסום משתמשים אחרים תבוטל, מאחר ו"אין בה היגיון" לדבריו.

● "ספיישל פריידי נייט": בוול סטריט תוהים למה פאלו אלטו מפרסמת דוחות במועד חריג

● שוק הקריפטו צונח ומחק כ-70 מיליארד דולר ביממה, ואיך זה קשור לאלון מאסק?

מאסק, הבעלים של הרשת החברתית X (טוויטר) הודיע על השינוי כתגובה לאדם ששאל מדוע אנשים חוסמים משתמשים אחרים במקום רק להשתיק אותם.

Block is going to be deleted as a "feature", except for DMs