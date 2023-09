ג'ו ביידן הצית את הדיון האופנתי המדובר ביותר בחודשים האחרונים

גלאגר כותב טור על אופנת גברים ב"וול סטריט ג'ורנל"

הקרסוליים הגלויים של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן עשו גלים בטוויטר בתחילת יולי, לאחר שצלם של "הניו יורק טיימס" צייץ שהנשיא עלה לטיסה ב"אייר פורס 1" בנעלי ספורט ללא גרביים.

במהרה החלו דיונים בין צייצנים בנוגע ל"ג'ו חסר הגרביים". "הוא פשוט עלה לטיסה ללא גרביים", אמרו חלק מהם. אחרים ציינו שנעלי הסקצ'רס שלו הן נעליים שנועלים ללא גרביים.

הוויכוח הזה הזכיר את תקרית החליפה של ברק אובמה, כשהנשיא דאז לבש חליפה בצבע חאקי בעת מסיבת עיתונאים שדנה במדינה האסלאמית (בבית הלבן לא הגיבו לבקשות תגובה על הגרביים של ביידן).

.@POTUS boards Air Force One at Dover Air Force Base as he departs for London, England. Biden was not socks with his sneakers. pic.twitter.com/3CRQJ5uqnR