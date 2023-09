מי עיצב את כיכר דיזנגוף, והפתיח של איזו תוכנית טלוויזיה צולם בה?

כדי לחשוף את התשובות גללו מטה.

1. איזו חברה שברה השבוע שיא במתיחת גבינה במסגרת מקמפיין פרסומי?

2. מי הזמר שיגיע לארץ ודרש מההפקה שלאחר כל מופע כאן המזון שייוותר "ייתרם לחסרי בית, נזקקים ומי שמזלו לא שפר עליו"?

3. איזה סוג של בעל חיים הוא הגיטרן?

4. באיזה ענף זכה השבוע הספורטאי הפראלימפי אסף יסעור במדליית זהב?

5. היכן מתקיים פעם בשנה בעשור האחרון פסטיבל ג'ינג'ים?

6. איזה סרט מדע בדיוני ואימה הפיק מל ברוקס?

7. מהו פֶּטְרִיכוֹר?

8. על פי סיפוריו של איזה ימאי כתב דניאל דפו את ספרו "רובינזון קרוזו"?

9. זנים של איזה פרי הם קלבריה, קורפו ויד הבודהה?

10. באיזו עמדה שיחק הכדורגלן דניאל פרץ בבאיירן מינכן?

11. מהו השם הראשון ברשימת אירועי מזג האוויר המשמעותיים לשנה הקרובה?

12. מי עיצב ותכנן את כיכר דיזנגוף המקורית?

13. הפתיח של איזו תוכנית טלוויזיה צולם בכיכר דיזנגוף?

14. מי כתב את הספר "אסון אקלימי"?

15. מי הקים את הליגה נגד כפייה דתית בישראל?