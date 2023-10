מתקפת הפתע של חמאס בשבת והמלחמה שהכריזה מדינת ישראל בתגובה גולשות גם לרחובות הערים הגדולות באירופה, שבהם חיים מהגרים רבים מהמזרח התיכון. הפגנות הזדהות ושמחה של מיעוט פרו־פלסטיני על מעשי הזוועה בדרום ישראל מציבים מראה לחברה האירופית בנוגע לערכים של חלק ממבקשי המקלט והמהגרים ביבשת, וגורמים גם לעימותים פיזיים ברחובות.

בדנמרק, שבה מאז שבת צעירים רבים ממוצא מזרח־תיכוני הניפו דגלי פלסטין וחגגו את הנעשה בעוטף עזה, וכמה בני אדם חילקו ממתקים, כתב שר הכלכלה יאקוב אלמן, אחד הבכירים בקואליציה המובילה את המדינה: "אם אתם כמהים למצב במזרח התיכון, אני חושב שאתם צריכים לעבור לשם". מדובר בהתבטאות חריגה מצד המרכז הפוליטי בדנמרק. לפי דיווחים, שני רעולי פנים הגיעו ביום שני לשגרירות ישראל בקופנהגן, השליכו לכביש את כל הפרחים שהונחו שם כאתר זיכרון, באירוע שתפס את הכותרות הראשיות במדינה באותו היום.

