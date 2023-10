האיחוד האירופי נגד מאסק: הסר תעמולת חמאס מ-X - או שתיקנס

האיחוד האירופי פתח חזית חדשה נגד אילון מאסק, המחזיק ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), סביב תוכן אלים, פוגעני ותעמולה המהללת את חמאס וטרור שהתפרסמו בה בימים האחרונים.

● התפקיד הקריטי של הרשתות החברתיות: "זה מערב פרוע שמתפוצץ, לרע ולטוב"

● האיחוד האירופי הודיע שיעצור את העברות הכספים לפלסטינים, ואז חזר בו

מדובר בקרב ראשון במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים שהתקבל באיחוד האירופי (DSA), המחייב רשתות חברתיות לשורת כללים נוקשים, כולל הסרה מהירה של חומרים, ניטור עצמאי על-ידי הרשת החברתית ועוד.

מאסק כתב בתגובה כי הוא "מחכה לרשימה מפורטת" של כל ההפרות, כדי "שהציבור יוכל לשפוט כל מקרה לגופו".

חוק השירותים הדיגיטליים נוסח במשך שנים רבות ונועד לתת מענה להפצת חומרים לא חוקיים, תעמולה ותוכן אלים וקיצוני ברשתות החברתיות. מאסק, לעומת זאת, מציג את הרשת החברתית שרכש ושינה את שמה ל-X כ"במה של דיון חופשי".

העימות הנוכחי בדרום בין חמאס, שפתח במתקפת פתע רצחנית שבה נרצחו יותר מ-1,000 אזרחים וקרוב ל-200 אנשי כוחות הביטחון נהרגו, הוא אחד המבחנים הראשונים של ההתנגשות בין התפיסות השונות. בארבעת הימים האחרונים הופצו קטעי וידאו רבים המהללים את חמאס, מציגים תמונות גרפיות ואלימות של רצח וכן מידע כוזב רב כמו תמונות שנערכו או הוצאו מהקשר.

זה הרקע למכתב חריף בצורה יוצאת דופן ששלח אמש (ג') תיירי ברטון, נציב בכיר בנציבות האירופית, למאסק. במכתב הוא מציין כי "בעקבות התקפות הטרור שביצע חמאס נגד ישראל, יש לנו אינדיקציות לכך שהפלטפורמה שלך משמשת להפצת חומרים לא חוקיים ודיסאינפורמציה בתוך האיחוד האירופי". ברטון מפרט את דרישות ה-DSA, ביניהן "הצגה ברורה ושקופה לגבי מה מותר לפרסום תחת תנאי השימוש של הפלטפורמה".

Following the terrorist attacks by Hamas against 刚刚, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54