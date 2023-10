הפייק שזרע בהלה: נסראללה לא הורה לצבא לבנון לפנות את הגבול

"ערוץ אל-מיאדין: חיזבאללה הודיע לצבא לבנון ולכוחות שמירת השלום הבינלאומיים יוניפי"ל לפנות את כל האתרים בגבול ישראל באופן מיידי" - הדיווח הזה נפוץ ברשתות החברתיות בכל רחבי העולם, ואף זכה לתרגום עברי בערוצי טלגרם בעלי אלפי עוקבים.

אין צורך להכביר מילים על המשמעויות של דיווח כזה: כשערוץ התקשורת אל-מיאדין המבוסס בלבנון, שידוע כמי שמקורב לחזבאללה, טוען שחזבאללה משלים את ההכנות האחרונות למתקפה על ישראל ותובע מגופים רשמיים כמו צבא לבנון וכוח האו"ם יוניפי"ל להתפנות - זה דבר שצריך לקחת ברצינות.

אז קודם כל נגיד שלא - זה לא קרה. ולמעשה, גם אם מחפשים היטב בכל הפלטפורמות השייכות לאל-מיאדין, כלל לא ניתן למצוא דיווח כזה. באופן חריג, דקות לאחר שהתפשטה ה"ידיעה" המיוחס לערוץ, הערוץ הוציא באתר שלו הצהרה בערבית: "הידיעה שמיוחסת לערוץ לפיה חיזבאללה הודיע ​​לצבא לבנון וליוניפי"ל על הצורך בפינוי עמדותיהם היא העברה כוזבת של חדשות כוזבות". באנגלית הערוץ הכריז: "חלק מהקמפיינים של התקשורת המוטעית הפיצו חדשות כוזבות וייחסו אותן לאל-מיאדין".

הוא חזר על המסר גם בציוץ בטוויטר: "כלי תעמולה שמקושרים לפטרפורמות תקשורת שונות החלו לייצר ולהפיץ חדשות כזב בעודם מצטטים את אל-מיאדין כמקור. ערוץ התקשורת אל-מיאדין דוחה את כל הדיווחים הללו. אל-מיאדין דוחק בכל עוקביו לצרוך חדשות מהפלטפורמות המקוריות המאומתות".

#AlMayadeen's statement stresses that #Palestine, #Lebanon, and the region are going through a delicate and dangerous time... That requires all of us to be responsible and avoid manipulation and frivolity. pic.twitter.com/C7Ud3OVXZd