אחרי מתקפת הטרור: צרפת וגרמניה אוסרת על הפגנות פרו-פלסטיניות

שר הפנים הצרפתי הודיע היום על איסור מקיף לקיים הפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי המדינה. לדברי השר, ז'ראלד דרמנין, הפגנות כאלו "עשויות ככל הנראה ליצור הפרעות לסדר הציבורי" ולכן הן אסורות. ההוראה נשלחה במכתב לכל מחלקות המשטרה במדינה. השר הבהיר כי מי שיארגן הפגנות כאלו למרות האיסורים - ייעצר. בצרפת ישנה קהילה מוסלמית גדולה, וכן הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. לפחות 17 מבין הקורבנות במתקפת הטרור הרצחנית שהחלה בשבת הם בעלי אזרחות צרפתית. ככל הנראה בין החטופים לעזה יש גם אזרחים צרפתים.

שר הפנים הצרפתי הנחה את המשטרה להגביר משמעותית את השמירה ואת העירנות לקראת יום שישי (מחר), במאות אתרים יהודים כמו בתי כנסת. בתקשורת האירופית התייחסו לקריאת חמאס להפוך את יום שישי ל"יום זעם" וסולידריות עם רצועת עזה כסיכון משמעותי לחיים היהודיים ביבשת. בהפגנות קודמות בלונדון, בברלין, בווינה ובערים אחרות נרשמו קריאות אנטישמיות, עימותים עם המשטרה ומעצרים אלימים של מפגינים פרו-פלסטינים.

