"אנחנו לא בסדר": נאום התמיכה המרגש של ראש עיריית ניו יורק

"אנחנו לא בסדר": תחת הכותרת הזו נשא אמש ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס נאום מרגש בעד ישראל ובעד זכותה החד משמעית להגן על עצמה. הנאום המרגש שניתן בזמן עצרת תמיכה בישראל בסמוך לבניין האום הפך ויראלי במהרה.

״אני אגיד לכם ארבע מלים. הבוקר בתדרוך שלי, היועצת המיוחדת שלי ליסה זורנברג אמרה לי משהו שאני רוצה שכולנו נכיר: עברנו רגעים קשים, ניו יורקרים, אנחנו אנשים קשוחים. ראינו את מרכז הסחר שלנו קורס, ראינו את המעשים הנוראיים שבוצעו בעירנו ובארצנו. אבל היא אמרה משהו שהכה בנשמתי. היא אמרה לצוות שלנו: "אנחנו לא בסדר".

Gotta give credit to NYC Mayor Eric Adams for this phenomenal speech on Israel. It’s a few minutes that everyone should watch. pic.twitter.com/SBbJDNmQA1