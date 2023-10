אזעקות בגוש דן; בניין בראשון לציון נפגע מהירי

22:45 - במד"א עדכנו כי שישה פצועים, כולם במצב קל, קיבלו טיפול רפואי בעקבות האזעקות לפני כשעה במרכז הארץ. שלושה מהנפגעים - כתוצאה מחבלה בדרך למרחב המוגן. במד"א העניקו סיוע ל-12 נפגעי חרדה נוספים.

22:28 - מייק ג'ונסון, יו"ר בית הנבחרים החדש של ארה"ב: "ההצעה הראשונה שאביא לחקיקה ממש בקרוב היא תמיכה בידידתנו היקרה ישראל".

22:24 - סוכנות הידיעות רויטרס מציגה נתונים רשמיים של ממשלת ישראל בנוגע לחטופים ברצועת עזה: 138 מתוך 220 החטופים מחזיקים בדרכונים זרים - בהם 54 מתאילנד, 15 מארגנטינה, 12 מגרמניה, 12 מארה"ב, שישה מצרפת ושישה מרוסיה. בנוסף, חמישה חטופים מנפאל, אחד מסין, אחד מסרי לנקה, שניים מטנזניה ושניים מהפיליפינים.

22:10 - בכיר חמאס אל-עארורי על החטופים הישראלים: "הזרים שבידינו הם 'אורחים', בעוד שהחטופים הישראלים ישמשו לעסקת חילופין עם האסירים שלנו".

22:05 - מפקד מרחב השפלה במשטרה, תנ"צ רונן אבניאלי, קורא לאזרחים להתרחק מזירת הנפילה בראשון לציון שבה נפגעו שלושה בני אדם באורח קל: "אנחנו נמצאים פה כלל כוחות ההצלה. זה חשוב שכל התושבים יתפנו לבתים שלהם - מילוי ההנחיות מציל חיים".

22:01 - מספר 2 בחמאס, סאלח אל-עארורי, לאל-מנאר: "אנחנו מקיימים מפגשים רציפים ועומדים בקשר עם כל כוחות ההתנגדות. חיזבאללה פועל בכל הרמות והמערכה הזו היא המערכה שלהם. יש לנו מטרה אחת וגורל אחד. העונש על הפשעים של ישראל יגיע".

21:59 - אזעקות באשדוד ובניצן. מעיריית אשדוד נמסר כי לא התקבל דיווח על נפילות או נפגעים.

21:40 - הירי למרכז: ישנן שלוש זירות כתוצאה מנפילות - שתיים מהן בראשון לציון ואחת בכפר סירקין. עד כה פונו שני פצועים באורח קל.

21:30 - ירי לשפלה ולגוש דן: אזעקות בשורת ערים בהן ראשון לציון, חולון, בת ים, ראש העין פתח תקווה ואלעד.

21:15 - גורמים מדיניים על המעורבות האמריקנית בלחימה: "אנחנו מכבדים את הגנרלים ואת בעלי הניסיון שנשלחו לפה ומדברים על הניסיון שלהם במלחמה בדאעש, אבל כאן זה עולם אחר. אין להם רעיונות חלופיים והם חיים בשלום עם היציאה שלנו לתמרון קרקעי".

21:07 - צבע אדום בזיקים ובנתיב העשרה שבעוטף עזה.

21:00 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן: "אי אפשר לחזור לסטטוס קוו של ה-6 באוקטובר, הדרך היחידה היא פתרון שתי המדינות". ביידן הוסיף כי על ישראל לעשות כל שביכולתה כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. עוד אמר נשיא ארצות הברית כי הוא מודאג מאירועים בהם מתנחלים תוקפים פלסטיניים: "זה חייב להיעצר".

20:54 - צבע אדום בארז שבעוטף עזה.

20:50 - דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אישר כי הותקפו בעזה תשתיות טרור שהיו מתחת לקרקע. "אנחנו אומרים לתושבי עזה לנוע דרומה", אמר בהצהרה לתקשורת. "אנחנו נמשיך לתקוף כל הזמן על מנת להשיג את המטרות שלנו. חיסול בכירים הוא בעדיפות עליונה".

20:24 - צה"ל תקף מטרות של חיזבאללה בשטח לבנון.

20:21 - נתניהו התייחס לסוגיית האחריות למחדל: "ה-7 באוקטובר היה יום שחור בתולדותנו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה".

20:20 - ראש הממשלה נתניהו: "גם תוך סערת הקרב אנחנו לא שוכחים את האובדן של 1,400 אחיינו ואחיותינו שנטבחו בדם קרב ונפלו בקרבות גבורה. הממשלה תקבע ימי אבל לאומיים".

20:16 - נתניהו בפתח ההצהרה לתקשורת: "הצבנו למלחמה שתי מטרות - לחסל את החמאס ולעשות הגל גדי להשיב חטופים הביתה. אנחנו נערכים לכניסה קרקעית - לא אפרט מתי ולא אפרט את השיקולים שנלקחים בחשבון".

20:08 - השר בני גנץ אמר לתושבי העוטף כי הם עשויים לחזור לביתם רק בעוד שנה. המדינה מתכוונת לשכן את התושבים שביתם נהרס במחנות זמניים עד לשיקום היישובים.

20:02 - פרסום ראשון ב"המהדורה המרכזית": ארבעה שבועות לפני המתקפה הרצחנית על עוטף עזה - גורמים צבאיים זיהו תנועה חריגה על הגדר. אותם גורמים תיעדו טנדרים לבנים של מחבלי חמאס שנסעו לאורך הגדר ועצרו בכמה נקודות לביצוע תצפית. מי שתיעד את האירוע דיווח עליו לגורמים בכירים ממנו.

20:00 - דובר צה"ל הפיץ תיעוד מחיסול חוליית מחבלים ב-7 באוקטובר על ידי כוחות שלדג. הלוחמים ירו לעבר המחבלים, שנסעו ברכב לכיוון השער של קיבוץ בארי, וחיסלו את הנהג שאיבד שליטה על הרכב. בהמשך הכוחות חיסלו את המחבלים הנוספים בחולייה שניסו להימלט.

19:54 - צה"ל תקף שלוש חוליות מחבלים בגבול לבנון. בסך הכל היום חוסלו חמש חוליות שירו או ניסו לירות לעבר שטח ישראל.

19:52: נשיא צרפת: נשלח ספינת בית חולים לעזה - צרפת מתכוונת לשלוח בית חולים צף לאזור עזה; כך הודיע היום נשיא צרפת עמנואל מקרון בתום פגישה עם נשיא מצרים א-סיסי. הוא הודיע כי הספינה תעזוב את נמל טולון ב"48 השעות הקרובות" וכי מטרתה תהיה "לסייע" לבתי החולים ברצועת עזה. לא ברור היכן תעגון הספינה. הנשיא הצרפתי הודיע אתמול כי הציע לראש הממשלה נתניהו להרחיב את הקואליציה הבינלאומית הנלחמת נגד דאעש כך שתכלול גם מאבק בחמאס, אך היום הביע עמדות ברורות נגד פלישה קרקעית במהלך פגישתו עם עמיתו המצרי. "פלישה בהיקף רחב לעזה תהיה טעות", אמר מקרון.

19:49 - CNN מדווחת כי האמריקנים הסכימו לשלוח 2 סוללות כיפת ברזל מארה"ב לישראל.

19:20 - משרד הפנים של חמאס: הותקף בית משפחת אל-כחלות במחנה הפליטים ג'באליא. התקיפה בוצעה אחרי שצה"ל חשף כי דובר חמאס, "אבו עובידה", הוא חד'יפה כחלות.

19:16 - דובר הג'יהאד האיסלאמי באל-ג'זירה, בהתייחסות לסוגיית החטופים: "לא ניתן לנהל משא ומתן תחת אש. על ישראל לנצור את האש כדי להתחיל בתהליך המשא ומתן".

19:12 - ראש הממשלה נתניהו צפוי לשאת הערב הצהרה. גורם מדיני בכיר על המגעים לשחרור החטופים: "הסיכוי למהלך משמעותי לא גדול". אותו גורם הסביר שישראל לא תאפשר לחמאס להמשיך במדיניות של שחרור כמה חטופים בכל פעימה.

19:10 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: כ-500 לוחמים של חמאס והג'יהאד האסלאמי השתתפו בחודש ספטמבר באימון מיוחד באיראן בנוכחות מפקד כוח קודס אסמעיל קא'אני.

19:04 - ירי לשפלה: אזעקות בראשון לציון, נס ציונה, פלמחים, נטעים, בית חנן, אירוס וגן שורק.

18:52 - מחשש לירי: פיקוד העורף המליץ לתושבי העוטף לשהות עד להודעה חדשה בקרבת מרחב מוגן.

18:35 - אונר"א טוענת כי בית ספר ברפיח, בו מסתתרים יותר מ-4,500 בני אדם, נפגע לאחר שהיה באזור של התקפה ישראלית.

18:33 - אזעקות באשקלון, ניר עוז, נירים ומגן.

18:28 - צבע אדום בנתיב העשרה שבעוטף עזה.

18:20 - משרד הבריאות הפיץ נוהל לטיפול בחטופים שחזרו מהשבי. הטיפול בחטופים יהיה במתחם נפרד מיתר המטופלים, אליו יכנסו משפחות החטופים, גורמי רפואה וגורמי ביטחון בלבד.

18:15 - ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם קנצלר אוסטריה נהאמר. "התמיכה שלכם חשובה", אמר נתניהו לקנצלר, "זהו מאבק של הציוויליזציה נגד הברבריות, וישראל נלחמת למען הציוויליזציה". נהאמר השיב: "הייתה ברבריות שלא תיאמן, עלינו להילחם".

18:10 - בוול סטריט ג'ורנל דיווחו היום כי ישראל הסכימה לדחות את הכניסה הקרקעית לעזה כדי לאפשר לארה"ב לפרוס באזור מערכות להגנה מפני טילים. לפי הדיווח, ישראל הסכימה, לבינתיים, להיענות לבקשת ארה"ב להקים את ההגנה האווירית שלה כדי להגן על החיילים האמריקאים באזור לקראת פלישה קרקעית צפויה לעזה, אמרו גורמים אמריקאים וישראלים.

הפנטגון מתאמץ לפרוס כמעט תריסר מערכות הגנה אווירית באזור, כולל עבור חיילים אמריקאים המשרתים בעיראק, סוריה, כווית, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות, כדי להגן עליהם מפני טילים ורקטות. פקידים אמריקאים שכנעו את הישראלים לדחות את המתקפה עד שניתן יהיה להציב את מהערכות הללו, כבר מאוחר יותר השבוע.

17:50 - צבע אדום בסופה שבעוטף עזה.

17:47 - שר החוץ הסעודי אופטימי לגבי הסיכויים לשלום: "כרגע מחכים להפסקת אש, אחרי זה צריך להתחיל מחדש את תהליך השלום". הוא נשאל האם המהלך אפשרי והשיב: "חייבים שזה יהיה. אם לא נהיה מוכנים להתגבר על המכשולים וההיסטוריה מעולם לא יהיה סיכוי לשלום. הערבים הראו שהם רציניים ומוכנים, מקווים שיקרה בקרוב".

17:32 - נשיא צרפת מקרון בפגישה עם נשיא מצרים א-סיסי: "סיוע הומניטרי לעזה חייב להיכנס ללא מכשולים. ספינה ומטוס סיוע צרפתיים לעזה נמצאים בדרכם לאזור". א-סיסי טען בפגישה כי "תהליך עקירת פלסטינים לעבר מצרים יהיה 'מסוכן מאוד'".

17:08 - מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש טען בהצהרה כי דבריו אתמול במועצת הביטחון סולפו וכי הוא ב"הלם" מהתיאור השגוי שפורסם להתבטאותו. גוטרש, שאמר כי "התקפות חמאס לא הגיעו בחלל ריק", טען כי זה שגוי להגיד שהצדיק את פעילות הטרור של הארגון.

17:00 - ישראל בגינוי חריף לנשיא טורקיה ארדואן. "החמאס הוא ארגון טרור מתועב הגרוע מדאעש שרוצח באכזריות תינוקות, ילדים, נשים וזקנים", כתב דובר משרד החוץ ליאור חייט. "גם הניסיון של נשיא טורקיה להגן על ארגון הטרור ודברי ההסתה שלו לא ישנו את מחזות הזוועה שכל העולם ראה ואת עובדה החד משמעית: חמאס=דעאש".

16:55 - ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הניה ובכירים מארגון הטרור נפגשו עם שר החוץ הטורקי הקאן פידאן ומשלחתו - ודנו בהתפתחויות ברצועת עזה. הניה שיבח את ארדואן על הנאום שנשא שבו תקף את ישראל בחריפות.

16:51 - דיווח ב-CNN: מומחים צבאיים אמריקנים שנשלחו לסייע לישראל ממליצים לתכנן מתקפה בעזה שתהיה מבוססת על תקיפות אוויריות מדויקות ומבצעי פשיטה מיוחדים וממוקדים. המומחים המליצו ללמוד מלקחי הצבא האמריקני במלחמה בפלוג'ה בעיראק בשנת 2004 ונגד דאעש במוסול כעשור לאחר מכן - ולהימנע מכניסה אגרסיבית לרצועה שתגבה מחיר כבד מחיילי צה"ל, ותעמיד בסכנה גם את חיי האזרחים החטופים.

16:46 - הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 20:00.

16:41 - חיזבאללה קיבל אחריות לירי לעבר ישראל. לטענת הארגון הירי בוצע לעבר טנק צה"לי. בתגובה, צה"ל תוקף בלבנון.

16:33 - הפלסטינים דיווחו: תקיפה משמעותית של צה"ל ברצועת עזה.

16:30 - דובר הג'יהאד האיסלאמי, דאוד שהאב: "חיזבאללה משחק תפקיד גדול לצד ההתנגדות הפלסטינית. כל הגורמים ב'ציר ההתנגדות' שותפים לניצחון הזה. ההתנגדות הפלסטינית עדיין משגרת רקטות, למרות היקף ההפצצות הגדול". לדבריו, "יש קשר הדוק בין המערכה בעזה לגדה".

16:25 - ירי לצפון: אזעקות בקריית שמונה, בכפר גלעדי ובתל חי.

16:20 - נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם קנצלר אוסטריה קארל נהאמר. "הדרישה של כל עם ישראל היא לשחרר ולהשיב במיידי את החטופים", אמר הרצוג לקנצלר. "אני שומע אמירות של מנהיגים שמנסים למצוא נימוק לטרור - אין סיבה לטרור, ואין זכות לאף אדם להשתמש בטרור". נהאמר גינה במהלך הפגישה את מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר: "על החמאס לשחרר את בני הערובה באופן מיידי וללא תנאים", אמר.

16:18 - במד"א עדכנו כי לא התקבלו קריאות על נפילות או נפגעים בעקבות הירי לאשקלון ולעוטף.

16:13 - אזעקות באשקלון ובזיקים.

16:10 - ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש ממשלת צ'כיה, פטר פיאלה: "זוהי שעתנו האפלה, מעריך את זה שאתה עומד פה". נתניהו נפגש עם עמיתו הצ'כי בקריה בתל אביב. "יש רק דבר אחד טוב יותר מלעמוד לצד ישראל", אמר נתניהו בפתח הפגישה, "והוא לעמוד בתוך ישראל".

ראש ממשלת צ'כיה סיפר: "הגעתי הנה כדי להביע את תמיכתנו הברורה". על הטבח של של חמאס ב-7 באוקטובר אמר פיאלה: "התמונות והסרטונים שראינו מזעזעים. חמאס הוא אויבנו המשותף, אתם יכולים לסמוך על הקול ועל התמיכה שלנו".

15:48 - לשכת ראש ממשלת בריטניה: רישי סונאק לא מסכים עם ההצהרות של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, לא יכולה להיות שום הצדקה למתקפת הטרור של חמאס. גוטרש אמר אתמול במועצת הביטחון של האו"ם כי "מתקפת הפתע של חמאס לא התרחשה בחלל ריק". האמירה המקוממת שלו הובילה לשורת גינויים מצד בכירים בישראל, ולהחלטתו של השגריר גלעד ארדן לא לאשר את בקשת הוויזה של המשנה למזכ"ל שביקש להגיע לאזור.

15:30 - צה"ל פרסם תמונה של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עובידה. מדובר בתמונה ראשונה שלו שמתפרסמת, ככל הנראה במטרה להביך אותו ולהעביר לו מסר שהוא על הכוונת של צה"ל. אבו עובידה משגר במהלך המלחמה הצהרות בשם ארגון הטרור ונוהג להופיע תמיד עם כאפיה וכיסוי פנים. כל הופעותיו הפומביות עד כה היו תמיד בכיסוי פנים.

14:58 - התרעת צבע אדום בקיבוץ נחל עוז שבעוטף.

14:10 - לראשונה מאז תחילת המלחמה - תושבים בחבל אילות דיווחו כי שמעו פיצוץ באזור. הזרוע הצבאית של חמאס טוענת כי רקטה מסוג עיאש 250 שוגרה לעבר העיר אילת. רסיסים אותרו סמוך לאחד מבסיסי הדרום. בצה"ל אישרו את הפרטים: "זוהה שיגור אחד משטח עזה לעבר חבל אילות, שנפל בשטח פתוח. הופעלה התרעה ביישומון פיקוד העורף בשטח פתוח בלבד על-פי מדיניות".

13:45 - לפי אל-מיאדין - נמל התעופה הבינלאומי בחלב זבסוריה הושבת.

13:42 - דיווח: ישראל תקפה את נמל התעופה בחלב שבסוריה.

13:19 - מחבלים שיגרו טיל נ"ט משטח לבנון לעבר טנק של צה"ל במרחב אביבים. צה"ל מגיב בירי ארטלרי. אין נפגעים לכוחותינו.

13:18 - דובר צה"ל מאשר: הירי לעבר הכרמל בוצע מעזה. זוהה שיגור אחד שהתפוצץ באוויר.

13:02 - אזעקות בדליית אל כרמל ובכרם מהר"ל שבכרמל. תושבים מדווחים על הדי פיצוצים.

12:40 - נשיא טורקיה ארדואן: "חמאס אינו ארגון טרור - הוא מנהל קרב על אדמתו". עוד אמר ארדואן כי המערב חייב לישראל, אבל טורקיה "לא חייבת לישראל כלום".

12:35 - סיכול שני בתוך שעתיים: צה"ל תקף חוליית מחבלים שניסתה לבצע ירי לעבר ישראל מלבנון.

12:30 - דובר צה"ל חושף בראיון ברשת הטלוויזיה האמריקאית CBS, פתק שנמצא על גופת מחבל חמאס. בדף שנמסר למחבלים טרם היציאה למתקפה הרצחנית על-ידי פיקוד החמאס, נכתבו מילות עידוד וציווי לביצוע טבח חסר רחמים, דרבון לערוף ראשים ולהתחקות אחר מעשי רצח של מוסלמים מנהיגי עבר.

12:12 - חיזבאללה: פעיל נוסף בשורותינו נהרג - הרביעי מהבוקר.

12:10 - ראש הממשלה הקטארי: יש התקדמות כלשהי ופריצת דרך מסוימת במשא-ומתן לשחרור החטופים, "מקווים שהם ישוחררו בקרוב". ראש המל"ל, צחי הנגבי, הודה לקטאר ופרסם הודעה: "קטאר הופכת לגורם חיוני למציאת פתרון הומניטרי, והמאמצים הדיפלומטיים שלה מכריעים".

12.04 - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הוחלט להקים מרכז שליטה אזרחי עם פרויקטור בראשו, שיתכלל את העבודה וייתן עדכונים שוטפים לציבור בצל המלחמה. המועמד לראש מרכז השליטה האזרחי - מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, ששימש בעבר כמנכ"ל הביטוח הלאומי.

11:55 - שני מחבלי חמאס שניסו לחדור לשטח ישראל חוסלו אמש על-ידי לוחמי חיל הים בשיתוף חיל האוויר והחטיבה הצפונית של אוגדת עזה. המחבלים יצאו דרך פיר מנהרה בחוף ברצועת עזה וחוסלו לאחר שבקריות השליטה זיהו אותם.

11:30 - תקציב הרשות לזהות לאומית יהודית, על סך 120 מיליון שקל, יועבר לטובת סיוע למלחמה. ח"כ אבי מעוז במכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה: "איננו יכולים לעמוד מנגד כאשר עם ישראל כולו מתגייס למערכה מול האויב האכזר שקם עלינו לכלותינו. אני מעמיד את תקציב הרשות לטובת צורכי המלחמה ככל שיידרש".

11:05 - ארגון הטרור חיזבאללה הודיע על שני מחבלים נוספים שנהרגו בתקיפות צה"ל - ובכך הצהיר על 40 הרוגים מתחילת המלחמה.

11:00 - מאמץ זיהוי הקרבנות נמשך: 798 אזרחים שנרצחו במלחמה זוהו עד כה במחנה שורה, שם רוכזו גופות הנרצחים וההרוגים. 697 אזרחים הועברו לקבורה עד כה. המאמץ לזיהוי כל קורבנות הרצח ההמוני מתחילת הלחימה נמשך כל העת, בפעילות משותפת של משטרת ישראל, המכון הפתולוגי לרפואה משפטית, משרד הבריאות וארגוני מתנדבים.

10:29 - צבע אדום בעוטף עזה.

10:25 - כוחות צה"ל תקפו חוליית מחבלים שניסתה לירות טילי נ"ט משטח לבנון לשטח ישראל במרחב הר דב, כך נמסר מדובר צה"ל.

10:20 - מיצג מחאתי, למען שחרורם של החטופים הישראלים בשבי חמאס בדגש על הילדים המוחזקים שם, הוצב בכיכר דיזנגוף בתל אביב.

10:14 - דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, בהצהרה לתקשורת: "איראן סייעה לחמאס לפני המלחמה באימונים ובאספקת כסף ואמצעי לחימה. גם כעת, איראן מסייעת לחמאס - במודיעין ובהסתה נגד ישראל ברשתות. המסר שלנו הוא: מי שמערער את המזרח התיכון - שלא יתחבא".

10:08 - צה"ל חיסל את מפקד גדוד גזרת צפון חאן יונס של חמאס, תיסיר מבאשר, שהיה אחראי לשורת פיגועים רצחניים בתוך ישראל. "צה"ל חיסל, בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן ושב"כ, את מפקד גדוד גזרת צפון חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, תיסיר מבאשר", כך נמסר מדובר צה"ל.

בעברו, מבאשר שימש כמפקד הכוח הימי של ארגון הטרור וביצע תפקידים שונים במערך ייצור אמצעי לחימה. למבאשר היה ניסיון צבאי ופיקודי רב כמכווין פיגועים, והוא נחשב למקורב לבכירי ארגון הטרור, בדגש על מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית.

מבאשר היה אחראי לכמה פיגועים רצחניים נגד חיילי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל לאורך השנים, בהם הפיגוע במכינת "עצמונה" במרץ 2002, בו נרצחו חמישה מתלמידי המכינה, ונפצעו רבים נוספים. בנוסף, בעקבות מידע מודיעני עלה כי הוא ייצר את חומר הנפץ שפוצץ את מנהרת התופת במוצב אורחאן ביוני 2004, שכתוצאה ממנו נהרג חייל צה"ל סמ"ר רועי ניסים ז"ל, ונפצעו נוספים.

10:00 - צבע אדום בעוטף עזה.

09:25 - יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, במכתב חריף למזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש: "עדיף היה שלא היית מדבר בכלל. העולם ציפה ממך למסר של תקווה - וקיבל הצדקה לטרור".

09:12 - "פסגת הטרור" בביירות: מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, נפגש עם מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, זיאד נח'אלה, ועם סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סאלח אל-עארורי. נסראללה בהתייחסות ראשונה מאז המלחמה - שלח איגרת לפעילי חיזבאללה: "כל הרוג חדש הוא הרוג בדרך לירושלים".

09:01 - הירי לישראל ממשיך: אזעקות באשקלון ועוטף עזה. במהלך הלילה נשמעו התרעות צבע אדום בעוטף.

08:45 - גורם צבאי סורי: בסביבות השעה 01:45 לפנות בוקר, חיל האוויר תקף מכיוון הגולן כמה מטרות באזור דרעא. 8 חיילים סוריים נהרגו, 7 אחרים נפצעו. נגרם נזק לרכוש.

08:40 - צה"ל תקף ביממה האחרונה מאות מטרות צבאיות ושלטוניות של ארגון הטרור חמאס, כך נמסר מדובר צה"ל. בהכוונת שב"כ, צה"ל חיסל פעילים ותשתיות טרור של חמאס, בין המטרות שהושמדו: פירי מנהרות, מפקדות צבאיות, מחסני אמצעי לחימה ועמדות שיגור פצצות מרגמה וטילי נ"ט.

07:30 - לאחר נאומו של מזכ"ל האו"ם במועצת הביטחון אתמול, והאמירה המקוממת שמתקפת הפתע של חמאס "לא התרחשה בחלל ריק", ניסה אנטוניו גוטרש לתקן מעט את דבריו. בחשבון הטוויטר שלו הוא הבהיר: "התלונות של העם הפלסטיני אינן יכולות להצדיק את ההתקפות הנוראיות של חמאס". עם זאת, הוא המשיך לתקוף את ישראל שמגיבה למתקפה ותוקפת מטרות חמאס ברצועה: "ההתקפות הנוראיות (של חמאס) לא מצדיקות את הענישה הקולקטיבית של העם הפלסטיני".

06:45 - גדוד 13 וגדוד 51 של חטיבת גולני היו הראשונים לתת מענה למתקפה האכזרית של ארגון הטרור חמאס בבוקר יום שבת ה-7.10. הכוחות ניהלו קרבות קשים מול מאות מחבלים בגזרת כיסופים ונחל עוז. שני הגדודים ספגו אבידות רבות, והם עוברים בימים אלה הכשרה מעמיקה ואימונים רחבים לקראת השלב הבא בלחימה.



מפקד גדוד 13, סא"ל תומר גרינברג: "גבורתם של נופלי גדוד 13 מלווה אותנו בכל צעד שנעשה. אנחנו נערכים לכניסה קרקעית לרצועה, עם אימונים מפרכים ועיבוד עצמי וקבוצתי שלבסוף יכינו אותנו להילחם ולנצח. הפעם אנחנו אלה שנפתיע. נגיע בריכוז מאומץ, עם כל היכולות המתקדמות והסטנדרט הגבוה של הגדוד, ונהיה אלה שמנצחים".

מפקד גדוד 51, סא"ל מאיר אוחיון: "כשלושה שבועות עברו מאותו יום שבת רצחני, בו הגדוד לחם, הדף ועשה כמיטב יכולותיו לעמוד במשימה. בשעת המבחן ההיא, לוחמי הגדוד הפגינו עוז ורוח לחימה יוצאת דופן. אנו מנצלים כל דקה לאימונים, ביחד כמסגרת וכיחיד. כל אחד מוצא את ההכי טוב שבו. אנחנו לא שוכחים את הערכים שלנו, אנחנו בקרב על הבית. יהיה תמרון, וכשהוא יגיע - ננצח".

04:25 - דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל": המורדים החות'ים בתימן שיגרו לעבר ישראל ביום חמישי חמישה טילי שיוט איראניים ו-30 מל"טים. ספינת המלחמה האמריקאית USS Carney יירטה ארבעה טילים, ועוד אחד יורט על-ידי מערכות ההגנה האווירית של ערב הסעודית, שפעלו בניסיון להגן על המרחב האווירי שלה. עוד דווח כי ארה"ב תשלח השבוע סוללות הגנה אווירית נוספות לאבטחת כוחותיה בקטאר, בערב הסעודית, בירדן, בכוויית, בעיראק ובאיחוד האמירויות.

03:36 - סיירת חרוב, ימ"ס איו"ש ומג"ב פעלו לפני זמן קצר בהכוונת השב"כ במרחב ואדי ברוקין שבחטיבת מנשה ועצרו שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור. הכוחות ירו לעבר מחבלים חמושים וזיהו פגיעות - כך לפי דובר צה"ל. במהלך פעילות במחנה הפליטים ג'נין מחבלים חמושים ירו והשליכו מטענים לעבר כוחות צה"ל. כלי טיס מאויש מרחוק תקף את המחבלים, זוהו פגיעות. אין נפגעים בקרב כוח צה"ל.

02:26 - דובר צה"ל: מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות צבאיות ועמדות לשיגור פצצות מרגמה של צבא סוריה, בתגובה לשיגורים לעבר ישראל אמש.

02:18 - המיליציות הפרו-איראניות בעיראק: שיגרנו רקטות לעבר הבסיס האמריקאי ח'ראב אל-ג'יר בצפון-מזרח סוריה.

01:28 - לאחר שבפתח ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם אמר כי "המתקפה של חמאס לא קרתה בוואקום, הפלסטינים סובלים מ-56 שנות כיבוש", מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש צייץ כי לאחר שנפגש עם משפחות החטופים, הוא "מדגיש את קריאתו לשחרור מיידי וללא תנאים של החטופים המוחזקים בעזה. שום דבר לא יכול להצדיק הרג, פציעה וחטיפה של אזרחים בידי חמאס".

