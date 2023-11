רוצים למנוע מהילדים להיחשף לסרטוני זוועות? כך תעשו זאת

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

מאז מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס התמלאו הרשתות החברתיות בתכנים קשים לצפייה. לא מדובר רק בסרטוני הזוועות של הטרוריסטים, אלא גם תכנים אנטישמיים ותכנים המהדהדים את מסרי החמאס, לצד תכנים המערערים על הלגיטימציה של המדינה או כאלו שמתעלמים לחלוטין מהסבל הישראלי.

● במוקדם או במאוחר הסרטון של דובר צה"ל יהיה זמין לכולם: איך מתמודדים?

הסוד במקרה הזה הוא האלגוריתם, שמשאיר את המשתמשים ברשתות - וכך הן מרוויחות. עם זאת, הן מציעות כלים המאפשרים לשלוט טוב יותר בתכנים שאליהם אתם נחשפים - כאן נציג את הבולטים שבהם.

טיקטוק לאותת לאלגוריתם

הרשת החברתית החשובה ביותר כשמדובר בבני נוער היא טיקטוק, משום שהם צורכים בה תכנים בצורה מאסיבית, ואין שליטה אמיתית על התכנים הללו. גם אם הורה יעקוב אחרי הפעילות של הילד שלו, עדיין הוא יוכל לקבל את התכנים מחברים או בשיתופים שעוקפים פיקוח.

ככל שמשתמשים יותר בפלטפורמה, כך פיד ה־For You יותאם יותר לתחומי העניין שלכם. כדי להבין למה תוכן מסוים מוצג בפניכם, ניתן ללחוץ על כפתור השיתוף, ועל האייקון של סימן השאלה "Why this video". בין הסיבות שיעלו: הגבתם או עשיתם לייק לתכנים דומים, זה פופולרי במדינה שלכם, אתם עוקבים אחרי יוצר התוכן הזה ועוד.

פיצ'רים לבקרת תוכן של טיקטוק, אינסטגרם וטוויטר

איך משנים את התוכן הזה? ראשית, אפשר להסיר עוקב מהחשבון שהפיץ את התכנים שאתם לא רוצים לראות. שנית, כשמקבלים סרטון ב־For You שלא רוצים לראות יש ללחוץ עליו לחיצה ארוכה, ולסמן שאתם לא מעוניינים בו. התוכן יוסתר מהפיד, ותעלה הודעה על כך שתראו פחות סרטונים מסוג זה. אם תלחצו על "פרטים" בצד ההודעה, תוכלו לסמן לאלגוריתם אילו האשטאגים הם הבעייתיים - וכך להימנע מתכנים כאלו המתויגים בהם.

בטיקטוק יש פיצ'ר שנקרא "מצב מוגבל", שמגביל את החשיפה לתוכן שעשוי לא להתאים לכולם, כי יש בו נושאים מורכבים או למבוגרים. כדי להפעיל אותו נכנסים לפרופיל החשבון באפליקציה, ובתפריט בוחרים ב"הגדרות ופרטיות", בוחרים ב"תוכן מועדף" ואז ב"מצב מוגבל". למעשה יש להגדיר קוד גישה כדי להפעיל או להשבית את המצב. בנוסף, אפשר לסנן עד 100 מילות מפתח בפיד.

עוד פיצ'ר שטיקטוק מאפשרת הוא להגביל את זמן המסך באפליקציה בכל יום, ובתום הזמן האפליקציה תיחסם עם סיסמה. אפשר גם לקבל תזכורות מהאפליקציה לקחת הפסקה ממנה.

להורים מאפשרת טיקטוק להפעיל את "קישור משפחה", שבו הגדרות הבטיחות מוגדרות ספציפית בהתאם לצרכים. בנוסף לכל הפיצ'רים שהוזכרו לעיל, הורים יכולים להחליט על הגדרות הפרטיות - מי יוכל להגיב למשמש, מי יכול לשלוח הודעות ישירות ועוד.

פייסבוק ואינסטגרם לעבור למצב שקט

לצד ההתחזקות של טיקטוק, הרשתות החברתיות של מטא מהוות את המרחב הפופולרי ביותר ברחבי העולם. מספר המשתמשים הפעילים החודשיים בפייסבוק עומד על 3.05 מיליארד, לפי הדוחות האחרונים של החברה, ולגבי אינסטגרם ההערכות הן שמדובר בכ־1.5-2 מיליארד משתמשים.

בפייסבוק ובאינסטגרם מציעים פיצ'רים שמאפשרים להפסיק לעקוב אחרי מישהו או לא להיות חבר שלו, לחסום אותו, לדווח על תכניו ועוד. עם זאת, יש עוד כמה כלים, שלרובם אפשר להגיע דרך ההגדרות, תחת קטגוריית "העדפות" ולשונית News Feed.

ראשית, הכלי Show More/Show Less מאפשר לשלוט ישירות על התוכן בפיד בפייסבוק, ולאותת לאלגוריתם מה מתאים לכם ומה פחות. שנית, ניתן לקבוע מי יכול להגיב לפוסטים שלכם או אם בכלל אפשר להגיב. שנית, באינסטגרם יש פיצ'ר של Limits, שמסתיר באופן אוטומטי תגובות ובקשות להודעות פרטיות מאנשים שלא עוקבים אחריכם או החלו לעקוב רק לאחרונה.

שלישית, בפייסבוק יש אפשרות ל־Reduce, שמאפשרת לשלוט בסוגי התוכן שיוצג פחות בפיד. כך המשתמשים יכולים להגביר את הרגישות של מסנני התוכן שלהם. בנוסף, בהגדרות אפשר להגדיר את ה־Hidden Words, מה שמאפשר סינון מונחים וביטויים פוגעניים מתוך תגובות ובקשות.

פייסבוק הטמיעה גם כלים שעוזרים לנהל את הזמן שלכם בפלטפורמה, כמו "קחו הפסקה" (Take a Break) שמתריע בפרקי זמן של עד 30 דקות שכדאי לקחת הפסקה ולעשות משהו אחר. בנוסף ישנו "מצב שקט", שמעודד אנשים לקבוע גבולות בריאים לשימוש באינסטגרם, ומראה לעוקבים ולחברים שהפרופיל נמצא במצב הזה.

להורים מוצע להיכנס ל"מרכז המשפחה של מטא", שבו ניתן לצפות בחשבונות ולנהל את הגדרות הפיקוח עליהם, למצוא משאבים חינוכיים ועוד. ההורים יכולים לעקוב כמה זמן המתבגר נמצא באינסטגרם, לראות אחרי אילו חשבונות הוא עוקב, אילו חשבונות עוקבים אחריו ואילו חשבונות הוא חוסם. בנוסף, הם יכולים לעקוב אחרי הגדרות הפרטיות בחשבון שלו.

טוויטר/X לסמן תוכן רגיש

מאז שאילון מאסק רכש את טוויטר והחליט לפטר את העובדים שאחראים על ניהול התוכן בפלטפורמה, נרשמו לא מעט דיווחים על כך שהיא הפכה למערב פרוע. כמה ימים לאחר תחילת המלחמה תקפו באיחוד האירופי את מאסק, על כך שאינו עושה מספיק כדי להסיר דיסאינפורמציה בנושא.

עם זאת, ב־X מציעים כמה פיצ'רים כדי לחסום תכנים שאינכם מעוניינים בהם. ראשית, טוויטר מציע פיד following שאינו מותאם אלגוריתם, וכולל רק את האנשים שאחריהם אתם עוקבים. שנית, ניתן להסיר עוקב מחשבונות שאינכם רוצים לראות יותר.

שלישית, טוויטר נוהגת להציג את האינטראקציות של החברים שלכם עם תכנים, למה הם עשו לייק, הגיבו או שיתפו. דרך ההגדרות אפשר להחליט מה מזה לראות ומה לא. רביעית, גם כאן תוכלו להיכנס להגדרות פרטיות ובטיחות, ללחוץ על Mute and Block, ולהגדיר אילו מילים לא תרצו לראות.

בדומה למתחרות, גם טוויטר מאפשרת לאותת לאלגוריתם שתוכן מסוים פחות מתאים לכם. כשלוחצים על שלוש הנקודות בפינת הציוץ, ניתן לבחור את האפשרות "אינני מעוניין". האפליקציה תשאל אם זה בגלל החשבון שמצייץ או בגלל התוכן, כדי שהאלגוריתם ילמד על העדפותיכם. ניתן גם להשתיק חשבון שאתם עוקבים אחריו - הוא עדיין ברשימת המעקב שלכם, אך לא תראו ציוצים שלו בפיד, ובעל החשבון לא יכול לדעת שבחרתם בכך (בניגוד לחסימה, שבה הצד השני יודע שחסמת אותו).

פיצ'ר חשוב שצריך להכיר במיוחד בעת מלחמה הוא "תוכן רגיש". תחת ההגדרה "Content you see", אפשר לסמן שהאפליקציה תשים מסך אישור לכל תוכן שמוגדר כרגיש - מעירום ועד אלימות ודם.