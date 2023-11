נשיא צרפת עמנואל מקרון הביע בראיון באנגלית ל-BBC תמיכה בהפסקת אש בעזה, לראשונה מצד מנהיג אירופי מוביל. עד כה הסתפקו המנהיגים האירופים - ביניהם קנצלר גרמניה, ראש ממשלת איטליה וראש ממשלת בריטניה - בדרישה ל"הפוגות הומניטריות", שכוללות גם את שחרור החטופים המוחזקים בידי חמאס. למחנה האירופי שקורא להפסקת אש - שבו כבר חברות בלגיה, ספרד, אירלנד ולוקסמבורג - הצטרף אתמול הנשיא הצרפתי, בהתבטאויות שכבשו את הכותרות באירופה הבוקר.

הנשיא הצרפתי מקרון אמר כי היה בין המנהיגים הראשונים להביע סולידריות עם ישראל ולגנות את מתקפת הטרור שחוותה, אך במצב הנוכחי "אנחנו רואים יום אחרי יום הפצצות של אזרחים בעזה". לדבריו, "אני סבור שחשוב מאוד להציג את כל הסיפור, אבל זה הפתרון היחיד שיש לנו - הפסקת אש, משום שזה בלתי אפשרי להסביר שאנחנו רוצים להילחם בטרור, באמצעות הריגת אזרחים חפים מפשע".

BBC: "Macron calls on Israel to stop killing Gaza's women and babies"

