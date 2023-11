צפו: ב-BBC שידרו דיווח שקרי על פעולת צה"ל בשיפא, ונאלצו להתנצל

רשת השידור הממלכתית הבריטית (BBC) נאלצה להתנצל היום (ד') בשידור על טעות בדיווח שאירעה בשידוריה הבוקר. במהלך השידור החי של החדשות אמרה מגישה ברשת כי כוחות צה"ל נכנסו לבית החולים שיפא בעזה כשהם "מחפשים אחרי" דוברי ערבית ורופאים. היא טענה כי הדיווח הופיע בסוכנות הידיעות רויטרס, ואף חזרה על המידע השגוי פעמיים, מה שיצר את הרושם כאילו הצבא הישראלי מחפש לפגוע ברופאים ובדוברי ערבית בבית החולים.

Israel military: "We are entering Shifa hospital with Arabic-speaking and medical teams" @BBC : "Israel military announced that it is entering Shifa hospital to TARGET Arabic-speaking and medical teams" 📺 🤡 pic.twitter.com/edsDDfjfXT

למעשה, הידיעה של רויטרס, שהייתה מבוססת על הודעת דובר צה"ל, דיווחה כי רופאים ודוברי ערבית היו חלק מהכוחות הישראלים שנכנסו לבית החולים שיפא, במטרה לדאוג לחולים ולתינוקות המאושפזים בבית החולים. דובר צה"ל גם הדגיש בהודעתו כי "האזרחים אינם האויבים שלנו", וכי הפעולה תיעשה על רקע מידע מודיעיני נקודתי בנוגע לנוכחות מחבלי חמאס במתחם הגדול של בית החולים.

כמה שעות מאוחר יותר שודרה התנצלות של הרשת, גם היא בשידור חי. "כעת להתנצלות של ה-BBC", אמרה מגישה בערוץ, "על רקע הדיווחים שכוחות ישראלים נכנסו לבית החולים המרכזי של עזה, אמרנו שצוותים רפואיים ודוברי ערבית היו על הכוונת. זה היה שגוי, וציטטנו באופן לא נכון דיווח מרויטרס. מה שהיה עלינו לדווח הוא שכוחות צה"ל כללו דוברי ערבית וצוותים רפואיים. אנו מתנצלים על הטעות הזו, שהייתה מתחת לסטנדרטים העיתונאיים הרגילים שלנו".

For the umpteenth time since the war started, the @BBC has had to apologize for reporting libelous information about Israel.

Honestly, I don’t know why they even bother apologizing at this point… pic.twitter.com/0MqxF5mOGR