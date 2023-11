שיטה פיראטית חדשה: התקיפה של הספינה בבעלות ישראלית וההשלכות

עליית המדרגה בלוחמה הימית השבוע באה לידי ביטוי כשהמיליציה החות'ית בתימן חטפה את הספינה "גלקסי", שבבעלות חברת "ריי", הנמצאת בין היתר בבעלות איש העסקים הישראלי רמי אונגר. הספינה נשאה על סיפונה כלי רכב מטורקיה, והייתה בדרכה להודו, כשנחטפה בים האדום על ידי החות'ים. 25 אנשי הצוות שלה אינם כוללים ישראלים.

לפי דיווח ב-NBC, המצטט גורמים אמריקאים, ביום ראשון סביב אחת בצהריים (זמן מקומי) מסוק טס מעל הספינה ומספר אנשים חמושים צנחו לסיפונה. הפשיטה בוצעה לפי המקורות באמצעות מסוק רוסי, מהסוג שנמצא בידי המורדים בתימן. זוהי שיטה פיראטית חדשה ומתוחכמת, שקרובה יותר ללוחמה צבאית שכנגדה עדיין אין לספינות האזרחיות מענה. עוד נכתב שם, שהאונייה היא בבעלות יפנית, ושטה תחת דגל איי הבהאמה, וחטיפתה הגיעה ימים ספורים אחרי שהחות'ים פרסמו מסרים בעברית, בערבית ובאנגלית, שבהם אמרו "נטביע את הספינות שלכם", עם גרפיקה של ספינה מסחרית ישראלית בוערת.

גורם מתחום האבטחה הימית אמר כי "אנחנו נלחמים בפועל עם איראן, שיטותיה ואמצעי הלחימה שלה".

Footage of Houthi forces hijacking the ship Galaxy Leader in the Red Sea yesterday. pic.twitter.com/PSFLpV4FLA