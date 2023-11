על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלואמיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין, בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

והפעם: בקטר מתגאים בתרומתם לעסקת החטופים המסתמנת, התמיכה הגרמנית בישראל מתגברת, בבריטניה מסקרים את המנהרות מתחת לשיבא ובתאילנד מחכים לשחרור החטופים שלהם מעזה.

1בקטר מתגאים: התיווך שלנו זוכה לשבחים בינלאומיים

כלי התקשורת בבעלות קטרית חוגגים ביממה האחרונה את העסקה המסתמנת לשחרור החטופים הישראלים בעזה בתמורה לימי הפוגה בלחימה, ושחרור עצירים ואסירים פלסטינים, כ"הוכחה" לחשיבותה של המדינה המפרצית על הבמה הגלובלית. "התיווך הקטרי שהוביל להפוגה הומניטרית זוכה לשבחים בינלאומיים", כתב הגולף טיימס, עיתון בשפה האנגלית היוצא לאור בדוחא. "מדינות וארגונים הביעו את הכרת התודה שלהם לדיפלומטיה הקטרית, שעבדה מסביב לשעון עם שותפים שונים כדי להגיע לתוצאות", נכתב בידיעה. העיתון גם מדווה על שיחה שבה נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בירך את האמיר וראש הממשלה על עבודתם.

מתוך "גולף טיימס". לקריאת הכתבה המלאה.

2התמיכה בישראל בגרמניה כעת גבוהה יותר מאשר במלחמת לבנון השנייה

הפרנקפוטר אלגמיינה צייטונג מפרסם הבוקר תוצאות סקר מעמיק, שבדק את העמדות כלפי ישראל והמלחמה בעזה, והשווה אותן במיוחד לתוצאות סקר מקביל שהתקיים ב-2006 על רקע מלחמת לבנון השנייה. הסקר מצא כי הציבור הגרמני תומך בשיעור רב יותר בישראל לעומת המצב אז, אולם עדיין רק מיעוט בו מביע תמיכה ברורה בפעולה צבאית.

35% תומכים בפלישה לעזה ובפעולה צבאית (לעומת 21% ב-2006 בנוגע ללבנון), 38% תומכים בגישה "זהירה יותר" שאינה כוללת מלחמה (לעומת 53% ב-2006). רק 17% מאשימים את ישראל ש"אינה מעוניינת בשלום", לעומת 31% ב-2006. כ-32% מהציבור סבורים כי על גרמניה להושיט "סיוע מיוחד" לישראל, לעומת 22% ב-2006. העיתון אומר כי למרות התמיכה הגוברת בישראל, עדיין מדובר במיעוט מהציבור הגרמני.

מתוך ה"פרנקפוטר אלגמיינה צייטונג", מאת רנאטה טופפר. לקריאת הכתבה המלאה.

3"תיעוד בלתי ייאמן מרשת המנהרות של חמאס מתחת לשיפא"

הדיילי מייל הבריטי משתף עם קוראיו את התיעוד שהפיץ דובר צה"ל ביממה האחרונה, של מנהרה באורך 150 מטר מתחת למתחם בית החולים הקטרי ב"שיפא", המוכיח "לפי הטענות הישראליות" כי חמאס משתמש בחולים ובאזרחים כבמגן אנושי.

Al-Shifa Hospital from above

Hamas terror complex below

Hamas hides behind hospitals

And here’s the drone footage

That incontrovertibly proves it

Hamas wages war from hospitals

Will the world condemn Hamas? pic.twitter.com/xvvqErP0t1