על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלואמיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין, בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

והפעם: ההסברה הישראלית בעיתונות הגרמנית, מה עומד מאחורי התמיכה הגרמנית בישראל, ואחת הממשלות הפרו-ישראליות ביותר בתולדות ארגנטינה.

● הגנרל שמודה: חמאס איום קיומי על ישראל, אסור לנהל איתו מו"מ

1"בילד" הגרמני עושה הסברה לישראל

ה"בילד" ממשיך לעשות הסברה לישראל. אמש פרסם העיתון הגרמני הנפוץ, הנמכר והנקרא ביותר בגרמניה ובאירופה כתבה שבראשה תמונה כפולה: יוני אשר ומשפחתו שחזרה מהשבי מחובקים, ומנגד אסיר פלסטיני משוחרר שחוגג עם סמלי חמאס, עם הכותרת: "כך חוגגים הישראלים את החופש - וכך גם הפלסטינים, שתי התמונות האלה אומרות הכל על המלחמה".

גם הבוקר מתנוסס שמו של אוהד מונדר בן ה-9 מניר עוז ששוחרר בפעימה השניה משבי חמאס לצד וידאו חזרתו וכתבות נוספות על ישראלים משוחררים מהשבי, במוסף הפוליטיקה של העיתון.

מאמר מערכת מתוך ה"בילד". לקריאת הכתבה המלאה.

2בעיתונות הבריטית דואגים לחטוף הכי צעיר

גם העיתונים בבריטניה ממשיכים לעקבו אחר עסקת החטופים, והבוקר תמונתו של התינוק כפיר ביבס בן ה-10 חודשים שנשאר בעזה התנוססה על השער הראשי של הדיילי טלגרף הבריטי ובכותרת הראשית של הדיילי מייל. בדיילי טלגרף נכתב: "תמונת האם המבועתת אוחזת בשני הילדים, שלשניהם יש שיער אדום מיוחד, היא אחת הזכורות מהפיגועים", ובדיילי מייל פורסמה כתבה מקבילה תחת הכותרת "המגן האנושי הקטן מכל".

