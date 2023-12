ביל אקמן טוען: נשיאת הרווארד לא תתפטר והוחלט לא להדיח אותה

לאחר השימוע בקונגרס סביב האנטישמיות בקמפוסים, שעורר סערה גדולה בארה"ב, והתפטרותה של נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה, ליז מגיל, הלחץ להביא להדחתן של נשיאות הרווארד ו-MIT נמשך. המיליארדר היהודי־אמריקאי ביל אקמן, בוגר הרווארד בעצמו, ששלח מספר מכתבים חריפים לנשיאה קלודין גיי סביב האנטישמיות באוניברסיטה, מצייץ היום (ג') כי לידיעתו, היא לא צפויה להתפטר ודירקטוריון האוניברסיטה החליט לא להדיח אותה.

בציוץ נוסף שפורסם מאוחר יותר, אקמן כתב ששמע משני כתבים כי אחד הגורמים שהקשו על הדירקטוריון של הרווארד לפטר את גיי, הוא הפחד של הדירקטוריונים להיתפס כמי שמתרפסים בפניו. אקמן הוסיף: "במילים אחרות, הסבירו הכתבים, שציטטו את הדירקטוריונים: 'אם ביל רק היה מפסיק לצייץ, היינו מגיעים לתשובה הנכונה'".

I have been told now by two reporters that one of the factors that made it challenging for the @Harvard board to fire Gay was that they were concerned it would look like they were kowtowing to me. https://t.co/QrgFHUVEJh