האם סעיף 99 באו"ם, שהופעל לאחרונה "נגד ישראל", הוא חריג?

מאז תחילת המלחמה ישראל לא רושמת הישגים רבים בזירה הדיפלומטית, ואנחנו שומעים שוב ושוב על "כשלי ההסברה". בשבוע שעבר התרחש עוד אירוע לא נעים מבחינת ישראל בזירה הזו, כשמועצת הביטחון של האו"ם הצביעה ברוב גדול (13 מתוך 15) בעד הצעת החלטה שקראה להפסקת אש מיידית ברצועת עזה, ורק וטו אמריקאי עצר זאת. אבל האירוע הזה כלל גם מהלך חריג. "פתאום מזכ"ל האו"ם מחליט להפעיל את סעיף 99 כדי לעזור לחמאס", כתב על כך ראש האופוזיציה יאיר לפיד בציוץ באנגלית. "(הוא) לא הפעיל את הסעיף הזה במשך עשורים. לא כשחצי מיליון נהרגו בסוריה… 450 אלף נשחטו בדארפור או עשרות אלפים נהרגו באוקראינה". אז מהו סעיף 99 ועד כמה הוא נדיר?

סעיף 99 למגילת האו"ם מופיע בפרק 15, העוסק בסמכויות מזכירות האו"ם. נקבע בו כי "המזכיר הכללי רשאי להביא לתשומת־לבה של מועצת הביטחון כל נושא שלדעתו עלול לאיים על קיומו של השלום והביטחון הבינלאומי". ד"ר חן קרצ'ר מהמחלקה למזרח תיכון ומדע המדינה באוניברסיטת אריאל הסביר לנו כי הסעיף למעשה נועד כדי לתת כוח, ולהכניס תוכן, לתפקיד מזכ"ל האו"ם. רק מועצת הביטחון, הוא מזכיר, יכולה "לעסוק בשלום ובביטחון העולמיים, ורק 15 המדינות החברות בה יכולות לדרוש לכנס אותה", לכן, הסעיף שמאפשר גם למזכ"ל לעשות זאת, נותן לו "כוח אדיר".

אין מחלוקת על כך שהשימוש בכוח הזה היה נדיר מאוד לאורך השנים. כפי שציין לפיד, הסעיף לא הופעל בכל אותם אירועים שהוזכרו על ידו (אנטוניו גוטרש מכהן בתפקיד מאז 2017 כך שהמלחמה באוקראינה למשל אכן פרצה בתקופתו), ולמעשה אין גם מחלוקת על כך שהסעיף הזה לא הופעל באופן מפורש במשך עשורים. יחד עם זאת, לעיתים השימוש בסעיף נעשה באופן מרומז. "צריך להבחין בין הפעלת הסעיף לבין התייחסות אליו", אומר קרצ'ר. "יש יותר מקרים בהם המזכ"ל לא מכנס את מועצת הביטחון אבל מאיים להפעיל את סעיף 99 כמעין 'תחזיקו אותי'".

לאור זאת, גם ניסיון לקבוע מתי בפעם האחרונה הופעל הסעיף מעלה ממצאים סותרים. לפי מאמר באתר Lawfare, העוסק בענייני ביטחון, הפעם האחרונה אירעה ב־1989, והייתה קשורה למלחמת האזרחים בלבנון. יחד עם זאת, גם אז הסעיף לא הוזכר במפורש, והמזכ"ל, חוויאר פרז דה קוויאר, הסתפק בהפנייה לתוכנו. נראה, אם כן, כי הפעם האחרונה שבה נעשה שימוש כזה באופן מובהק - לפני המהלך הנוכחי של גוטרש - אירעה ב־1971, על רקע המלחמה בין פקיסטן המערבית לפקיסטן המזרחית, שהביאה ליצירת בנגלדש.

"יש מספיק סיבות שבגללן באופן מסורתי לא נעשה שימוש בסעיף הזה", מסכם קרצ'ר שמותח ביקורת חריפה על גוטרש. "ברגע שהמזכ"ל מכנס את המועצה לכינוס חירום הוא למעשה אומר שהיא כשלה בתפקידה ומבייש אותה, מה שגם יכול להיחשב לקריאת תיגר עליה וגם מפלג אותה".

בשורה התחתונה: דבריו של לפיד נכונים. סעיף 99 שבאמצעותו יכול לכפות מזכ"ל האו"ם את כינוס מועצת הביטחון אכן לא הופעל בעשורים האחרונים. אם מתייחסים לפעם האחרונה שבה הופעל הסעיף באופן רשמי הרי שמדובר ככל הנראה ב־1971.

תחקיר: אוריה בר-מאיר