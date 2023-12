המאבק בין קשת ל־yes מחריף, עם טענות ל"צעדים בריוניים"

"הודעה חשובה לצופי קשת 12 ב-yes, החל מה-1.1 לא תוכלו לעבור אחורה וקדימה בשידור ערוץ 12, להתחיל צפייה מהתחלה בתכני ערוץ 12, להקליט את ערוץ 12 ולצפות בתכני קשת" - ההודעה הזו הועברה לאחרונה ברשתות החברתיות מטעם קשת.

הרקע: הסכסוך שנוצר על רקע סיום ההסכם המסחרי בין קשת ל-yes בסוף 2023, כאשר הראשונה דורשת סכום גבוה יותר בהסכם העתידי. במקביל, קבוצת אלפא הכוללת את yes ופלאפון, הפסיקה לפרסם בקשת בחודשים האחרונים. בשוק טוענים שהדבר קשור להקמת המתחרה של קשת בשוק הסטרימינג, FreeTV.

כעת מגיע השלב החדש במאבק בין החברות, כשכל אחת מהן קוראת לשנייה "מונופול" בתחומה, וטוענת שהשנייה פוגעת בתחרות ומשתמשת לרעה בכוחה - וזאת במסגרת איומים משפטיים בין שני הצדדים.

"דרישה למחירים מופרזים"

במובן מסוים, המחלוקת העכשווית היא מעין שידור חוזר של המחלוקת בין קשת להוט. האחרונה ביקשה להמשיך לשדר את תכני קשת ללא הסדר עסקי והסכם חתום, וזה גם מה שעשתה בפועל. הנושא הגיע לבית המשפט המחוזי בתל אביב אחרי הליך גישור שלא צלח, ושם נקבע כי הוט לא יכול לשדר את תכני הטלוויזיה של קשת באמצעות צפייה נדחית בערוצים האינטרנטיים.

ההסכם בין קשת ל-yes צפוי להסתיים בסוף החודש, והוויכוח בין השתיים נוגע למשתמשי האינטרנט (ולא לצופי הלוויין). yes לא מעוניינת לאפשר לצופיה את הפיצ'רים Catch-Up ו-Start Over, בטענה שאינה מוכנה לשלם את "המחירים המופרזים" שקשת דורשת. שורש המחלוקת בין שני הצדדים הוא על שידור לינארי (ללא הפסקות או שיהוי), והזמינות של איכות HD עבור yes.

לפי מכתב שנשלח על ידי משרד עורכי הדין גודלפרב זליגמן מטעם קשת, yes לא פנתה בבקשה לסיכום רישיון שימוש על בסיס שידור בזמן אמת. "בנסיבות אלה, אנו מתריעים שעל yes להפסיק כל שימוש בתכני קשת מיד בתום שנת 2023, ובכלל כך להפסיק את שידור ערוץ 12, גם בזמן אמת, בכל פלטפורמת שידורים מלבד שידורי הלוויין".

קשת מתבססת על סעיף 13ב בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, שם מצוינים התנאים וההוראות לשידור תכני הערוץ. בתחילת הסעיף כתוב כי "גוף משדר ייתן לכל ספק תכנים רשום, שביקש זאת, הסכמה לשידור של שידוריו ברשת האינטרנט", וכי yes לא ביקשה אישור בשל ביטול ההסכם המתוכנן, גם לא בפגישה שהתנהלה בנושא.

יתרה מכך, לפי החוק ב-yes צריכים לשלם על זכויות היוצרים, ולפי קשת, הנושא לא הוסדר. טענה נוספת היא ש-yes אינה יכולה לשדר את הערוץ באיכות HD, אלא באיכות ירודה יותר, SD.

מנגד, yes טוענים כי הם כן הסדירו את הדברים מול קשת, וכי כבר בהליך של קשת מול הוט, שופט בית המשפט המחוזי אותת לקשת כי הוא לא רואה לנכון "לאסור בצו זמני את השידור הבו-זמני בטכנולוגיה המאפשרת חדות גבוהה יותר, HD... קשת לא הצביעה על נזק מיוחד שייגרם לה כתוצאה מהאמור". עוד מוסיפים שם כי נוצר סטנדרט בשוק לצפייה באיכות גבוהה.

בקשת טוענים בתגובה כי בית המשפט לא באמת פסק בנושא, אלא אמר שלא ראה לנכון לפסוק כך בצו הזמני, והדבר היה צריך להתברר בתביעה העיקרית, שירדה מהפרק בשל ההבנות וההסכם שהושגו מול הוט.

"הטיימינג מעלה ספקות"

ההסכם הנוכחי, שעומד כאמור לפוג בסוף החודש, נחתם ב-2019, ומאז נחתמו בין קשת לשאר הפלטפורמות הסכמים אחרים. בקשת טוענים שמחירי ההפקה ויצירת התוכן עלו, ולכן המחירים עודכנו בהתאם.

ב-yes טוענים כי קשת הכפילה את מחיר ההסכם, ולכן הם לא מעוניינים לחדש אותו, ובסך הכול מבקשים את השידור הלינארי. בחברה מסבירים כי גם הם גוף שיוצר, מפיק ורוכש תוכן, והעלייה במחירים אינה הגיונית.

במכתב המענה לקשת, שנשלח על ידי משרד עורכי הדין גורניצקי ושות', yes מאשימה את אותה בפרסומים יזומים וממומנים, "הכוללים במכוון מידע שגוי", באופן שנועד להפעיל לחץ על המו"מ בין שתי החברות.

מצד שני, בקשת לא מקבלים את הטענה שמדובר במחירים מופרזים. על פי גורם בקשת, הבקיא במגעים עם yes, "מאז עלייתה לאוויר של FreeTV ,yes וגם החברה-האחות שלה פלאפון הפסיקו כמעט לחלוטין את הפרסום שלהן בטלוויזיה בערוץ 12, כאשר התקציבים שלהן הופנו לערוצים 13 ו-14.

"כל חברה רשאית לבחור באופן הפרסום הראוי מבחינתה, ואין לה חובה לפרסם בהכרח בערוץ מסחרי מסוים. אבל הטיימינג והחרמה דה-פקטו בחודשים האחרונים של שידורי קשת על ידי חברות פלאפון ו-yes, מעלה ספקות".

מיזם הסטרימינג של קשת ו-RGE נועד להתחרות בשאר ספקיות התוכן שפועלות בישראל. הממונה התחרות ציינה לפני שנתיים כי כניסת מתחרים חדשים נועדה להתחרות בענף שנשלט ברובו על ידי שתי שחקניות: הוט ו-yes.

השאל היא עד כמה יפריע ללקוחות yes להיפרד מפיצ'רים שהפכו כבר לסטנדרט בצפייה המודרנית, כמו חזרה אחורה כמה ימים או חזרה לתחילת התוכנית המשודרת. כמובן שישנו פתרון: אפליקציית 12+ הזמינה בכל טלוויזיה חכמה, שם קשת מאפשרת את כלל הפיצ'רים והתכנים בחינם, אך "תמורת" פרסומות.

מ-yes נמסר בתגובה: "שידורי קשת 12 הרגילים ממשיכים וימשיכו להיות משודרים בשידור חי ורציף. באשר לשירותי הצפייה הנדחית, קשת הורתה ל-‏yes‏ להפסיק את השימוש בהם בתחילת 2024, אלא אם נשלם לה עבורם עשרות מיליוני שקלים.‏ yes‏ מסרבת לשתף פעולה עם הדרישה הבלתי סבירה שתביא לעליית מחירים מיידית לצרכנים, וזאת דווקא בעת מלחמה בה ישראל מצויה".

מקשת נמסר בתגובה: "חברת yes עוקפת את הסדרת ההסכמים המסחריים עם קשת, בעוד שהיא משלמת לערוצי השידור האחרים, בהם 13 ו-14. מדובר בצעדים בריוניים, שכן החוק קובע כי גם עבור שידור לינארי yes צריכה לבקש רישיון מערוץ 12.

"לגבי סוגיית המחיר, ובניגוד לטענות, יובהר כי מדובר בשקלים בודדים פר מנוי ביחס למאות השקלים ש-yes גובה מהצרכנים. אלה סכומים נמוכים במיוחד בהתחשב בתכנים הנצפים של קשת, ובטח בהשוואה לסכומים ש-yes משלמת עבור תכנים באנגלית ועבור תכני ספורט.

"קשת מספקת שידורים רציפים לצופים גם בזמן המלחמה, תוך ירידה בהכנסות והגדלת ההוצאות, בעוד yes ממשיכה לקבל את דמי המנוי כרגיל מהלקוחות. כעת הם מעוניינים לקחת את התוכן בחינם?".