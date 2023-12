חודשיים לאחר שפאדי קוסגרייב, מנכ"ל וועידת Web Summit לשעבר, הצליח להרגיז את כל צמרת ההייטק הישראלית ואז להתפטר, הוא תוקף חזרה.

● הכירו את האיש שהצליח להרגיז את כל צמרת ההייטק הישראלי

● ראיון |"ללא התקשורת המערבית, זוועות שבעה באוקטובר כנראה לא היו קורות מלכתחילה"

בציוץ שפרסם היום בחשבון ה-X שלו (טוויטר), כתב קוסגרייב כי הבוקר (ו') עורכי הדין שלו שלחו מכתב לעמית קרפ, שותף בקרן ההון סיכון בסמר. קוסגרייב כתב כי אם קרפ לא ינקוט בפעולה, עורכי הדין שלו יגיעו איתו עד לבתי המשפט באירלנד.

This morning my lawyers wrote to @BessemerVP partner Amit Karp. If he fails to take action he will be pursued in the High Court of Ireland.

Last Friday’s revelations by two US investigative journalists, @lhfang & Jack Poulson, make clear that there was a coordinated attempt to… pic.twitter.com/1HqOrfU6IQ