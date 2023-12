בגלל הטיפול באנטישמיות: האיחוד האירופי פותח בחקירה נגד טוויטר

הנציבות האירופית, הרשות המבצעת של האיחוד האירופי פתחה בהליכי הפרה נגד פלטפורמת המדיה החברתית X (טוויטר לשעבר) בבעלות של אילון מאסק, בבחינה אם הפר את חוק השירותים הדיגיטליים שנכנס לתוקף באיחוד. במהלך הזה, האיחוד האירופי למעשה פותח בחקירה מעמיקה יותר.

על פי הנציבות, הצעד נעשה כתגובה לחשדות להפרת התחייבויות להסרת תוכן בלתי חוקי ודיסאינפורמציה, חשד להפרת חובות של שקיפות, וחשד לממשק מטעה על המשתמשים ברשת החברתית, זאת במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים שנכנס לתוקף באיחוד האירופי. מי שמוביל את המהלך הוא תיירי ברטון, נציב בכיר בנציבות האירופית. בהתאם להוראות החוק החדש, אם טוויטר לא תעמוד בכללי החוק, היא עלולה לספוג קנס של עד 6% מהמחזור ההכנסות הגלובלי.

