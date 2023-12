ענקית התוכנה האמריקאית פלנטיר , המתמחה, בין היתר, בכרייה ובניתוח נתונים באמצעות כלים מבוססי בינה מלאכותית, נקטה בצעד חריג בתחילת החודש, במסגרתו הודיעה החברה כי בכוונתה להקצות 180 משרות לאיוש מיידי בעבור סטודנטים שנפגעו מגל האנטישמיות הגואה באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית.

● בגלל הטיפול באנטישמיות: האיחוד האירופי פותח בחקירה נגד טוויטר

● WSJ | המסע חסר הרחמים של ביל אקמן לסלק נשיאות של אוניברסיטאות

בהודעה רשמית שפרסמה החברה בפלטפורמת X (טוויטר לשעבר), נכתב: "אנחנו בפלנטיר מחויבים להגן על העקרונות שמאפשרים לדמוקרטיה להתקיים מאז היווסדנו לפני שני עשורים". עוד כתבו במסגרת ההודעה כי הערכים שהחברה ומוצריה מגלמים הם, בין היתר, "יעילות, שקיפות, הגינות ודחייה של צורת חשיבה צרה, כולל פחד וספקנות כנגד האחר" וכי "אנו מאמינים שערכים אלו חייבים להיות מגובים בפעולות בשטח, אינטלקטואליות ואחרות, זאת בצל האנטישמיות החריפה השוררת בחברה שלנו, במיוחד במוסדות החינוך המובחרים ביותר". עוד נכתב כי "סטודנטים מסתובבים בקמפוסים מבועתים ואף הונחו על־ידי מנהלים באותם מוסדות להסתיר את יהדותם".

We at Palantir have been committed to defending the principles that make democratic rule possible since our founding two decades ago.

Our software embodies our values and commitments. These include high performance, efficiency, transparency, fairness, and a rejection of narrow… pic.twitter.com/lTe4a5LufV