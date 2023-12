הותר לפרסום: שלושה לוחמים נפלו בקרבות ברצועת עזה

7:20 - תקיפה לילית מהאוויר: כטב"ם תקף חוליית מחבלים בטולכרם, 6 חוסלו

חוליית מחבלים הותקפה מהאוויר במחנה הפליטים נור א-שמס, לאחר שסיכנה את כוחות צה"ל שפעלו במקום. במשרד הבריאות הפלסטיני דיווחו על שישה מחבלים שחוסלו. במהלך הפעילות הלוחמים עצרו מבוקשים והחרימו נשקים, אמצעי לחימה וציוד צבאי.

06:00 - דובר צה"ל התיר לפרסום את שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה.

סגן ירון אליעזר צ’יטיז, בן 23 מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד שבחטיבת גבעתי, נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה.

סמ"ר איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד שקד שבחטיבת גבעתי, נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה.

סמ"ר אפרים יכמן, בן 21 מנווה דניאל, לוחם בגדוד שקד שבחטיבת גבעתי, נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה.

04:13 - היועץ האמריקני לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן והשר רון דרמר נפגשו

מהבית הלבן נמסר כי סאליבן ודרמר ערכו פגישה בת כ-4 שעות בוושינגטון, שבה דנו בתכנון נושאי הממשל והביטחון ברצועה ביום שאחרי המלחמה. עוד דנו השניים במאמצים להשיב את החטופים שעדיין מוחזקים בעזה, ובמעבר לשלב אחר של הלחימה, שמטרתו מיקוד ביעדי חמאס בעלי ערך גבוה.

03:31 - מומחית האו"ם לזכויות אדם: ישראל "פועלת לגירוש האוכלוסייה האזרחית בעזה"

בהודעה שפרסם משרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם, אמרה הכתבת המיוחדת בנושא זכויותיהם של עקורים, פאולה גביריה בטנקור: "ישראל שואפת לשנות לצמיתות את הרכב אוכלוסיית עזה עם הוראות הפינוי ההולכות והמתרחבות, לצד ההתקפות הנרחבות והשיטתיות על אזרחים ותשתיות אזרחיות בדרום עזה".

בטנקור הוסיפה כי ישראל התנערה מהבטחותיה לביטחון בדרום הרצועה באמצעות דרישות הפינוי הקוראות לפלסטינים לעבור מצפון הרצועה לדרומה. "אנשים נעקרו בכוח שוב - יחד עם אוכלוסיית דרום עזה", הצהירה. מאז 7 באוקטובר, 85% אחוז מתושבי עזה נעקרו מבתיהם, כך נכתב בהודעה. "המסקנה ההגיונית היחידה היא שהמבצע הצבאי של ישראל בעזה נועד לגרש את רוב האוכלוסייה האזרחית בהמוניה", אמרה מומחית האו"ם.

אילון לוי, דובר הממשלה ממערך ההסברה הלאומי, הגיב לדו"ח האו"ם בטוויטר וטען כי ישראל ייעדה את אזור אל-מואסי כאזור הומניטרי עוד לפני התמרון הקרקעי, וקראה לאזרחים עזתים להתפנות לשם באופן זמני בעבור ביטחונם. לוי מתח ביקורת על כישלונו של האו"ם לגנות את חמאס על שיגור רקטות לעבר ישראל מתוך השטח ההומניטרי, והדגיש את ההכרח להגן על אזרחים מפני ארגון הטרור. "למרבה האירוניה, האנשים היחידים שמעודדים את העקירה ההמונית של עזתים הם אלה שמתייגים את רובם באופן כוזב כ"פליטים", ותומכים בחלומם לעבו לישראל באמצעות מאבק אלים, במקום לחיות בשלום לצדנו", כתב בציוץ.

Since before the ground offensive, Israel has designated the Al-Muwasi area as a humanitarian zone and urged Gazan civilians to evacuate there temporarily for their safety. We want civilians to be protected in areas where Hamas is not already using them as human shields.

