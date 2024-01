החל מתחילת נובמבר, חיילי מילואים בצה"ל עבדו יום־יום בחלקה הצפוני של רצועת עזה כדי להפוך אותה לאדמת שיממון. משימתם הייתה לפנות שטח ברוחב קילומטר לאורך הגבול, אמר אחד החיילים, כחלק מתוכנית ישראלית לבנות אזור ביטחון על גבול עזה, בצד הפלסטיני - אליו יהיה אסור לפלסטינים להיכנס.

עם דחפורים וציוד כבד אחר, הם שיטחו חממות ומבנים אחרים, סתמו פירי מנהרות של מחבלי חמאס ושיטחו שדות חקלאים.

"הכל עבר שיטוח", אמר החייל. "הרוב היה חקלאות. עכשיו זה שטח צבאי. שטח מפורז לגמרי".

מבחינת קציני צה"ל, אזור החיץ הוא צעד הכרחי ביטחונית כחלק מהתוכנית לפרז את עזה ולהבטיח שישראלים יוכלו לשוב בבטחה ליישובי עוטף עזה, שהתפנו לאחר מתקפת 7 באוקטובר, בה נרצחו 1,200 אנשים.

זה ייצור שטח מפורז בו חיילים יוכלו לראות ולמנוע התקרבות לגבול.

בארה"ב חוששים מהיום שאחרי

פרויקט רצועת הביטחון הוא מקור לתסכול גובר בקרב בכירים אמריקאים, שאומרים שהשמיעו התנגדותם לתוכניות כאלה זמן קצר לאחר שהחלה המלחמה וצפו בחוסר שביעות רצון גובר בכך שישראל המשיכה בתוכנית בכל מקרה.

בכירים אמריקאים הזהירו שהפיכת הגבול עם רצועת עזה, שאורכו 40 ק"מ, לשטח הפקר יעמיק את החשש הפלסטיני שבכוונת ישראל לכבוש את כל או חלק מהמובלעת הצפופה, ויקשה לשכנע ממשלות של מדינות ערביות אחרות להירתם לשיקום השטח ההרוס לאחר שהלחימה תיגמר.

מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן הביע התנגדות לרעיון ביום שלישי האחרון, לאחר שצה"ל הודיע על נפילת 21 החיילים בעת פיצוץ בניינים בשטח שנועד להפוך לשטח מפורז.

"היינו ברורים מאוד לגבי התנגדות לעקירה בכוח של אנשים. היינו מאוד ברורים לגבי שימור הרציפות הטריטוריאלית של עזה", אמר בלינקן לכתבים.

אבל כאינדיקציה לקושי בו נתקלת ארה"ב בבואה ללחוץ על ממשלת נתניהו לעצור את הפרויקט, אמר בלינקן שוושינגטון אולי תסכים לשטח כזה באופן זמני, ואמר שנותרו שאלות לגבי "סידורים זמניים" כשהפעילות הצבאית של ישראל תוריד הילוך.

גורמים ישראלים הסכימו שאולי אזור החיץ יהיה זמני, אבל לא נתנו לוח זמנים כמה זמן צריך יהיה לשמור עליו. הם גם לא תיארו באופן פומבי את שטח הרצועה לאחר יצירת האזור המפורז או פרטים אחרים.

חלק מהשטח צפוי להיות ברוחב קילומטר אבל זה עלול להשתנות, בהתחשב בטופוגרפיה ובכמה קרובות לגבול העיירות הפלסטיניות המזרחיות ביותר, כך אמר בכיר ישראלי בדימוס המכיר את התוכניות.

בחלק מהמקומות, צה"ל אולי לא יסיר את כל המבנים בשטח, כפי שכבר עשה במקומות אחדים, כך אמרו שני בכירים מכהנים והבכיר לשעבר. הבכירים הישראלים לא אמרו מה יהיה גורלם של מסיגי גבול שייכנסו לשטח המפורז.

צה"ל: חישוף שטחים חיוני לביטחון תושבי הדרום

לישראל כבר היה שטח מפורז בחלקים שונים של הגבול עם עזה עוד לפני 7 באוקטובר, אבל המגבלות לא תמיד נאכפו. יהונתן קונריקוס, דובר צה"ל מיל' לתקשורת הבינלאומית, אמר שחמאס שלח מחבלים מחופשים למפגינים קרוב לגדר הגבול, וכך הם ביצעו משימות איסוף מודיעין לקראת המתקפה.

אזור ברוחב קילומטר כנראה לא ימנע שיגורי רקטות עתידיים או התקפות של רחפנים מתוך עזה על ידי מחבלי חמאס ומחבלים אחרים שישרדו את המלחמה, אמרו אנליסטים.

כשנשאלו קצינים בצה"ל לגבי חישוף שטחים לאורך הגבול, אמרו בהצהרה שהצבא מסיר "תשתיות טרור", וכינה את המלאכה "חיונית... כדי ליישם תוכנית הגנה שתבטיח ביטחון מוגבר בדרום ישראל".

העבודה כבר התקדמה בחלק מהמקומות, על פי מחקר של עדי בן נון, מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים שבחן צילומי לוויין מאז שהחלה המלחמה. נראה שצה"ל הרס 1,072 מתוך 2,824 מבנים הנמצאים קילומטר אחד או פחות מהגבול, אמר בן נון. רוב הבניינים היו מבני מגורים, על פי המחקר שלו.

האזור הבנוי בצפיפות הגדולה ביותר סמוך לגדר הגבול נמצא קרוב לח'אן יונס, העיר הגדולה ביותר בדרום עזה, בה כוחות צה"ל מנהלים לחימה כבר מעל חודש. שם, 67%, או 704 מתוך 1,048 מבנים נהרסו בטווח של קילומטר מהגבול, על פי המחקר.

חיילים ישראלים שחזרו מעזה אמרו שבתים רבים ובניינים מולכדו על ידי חמאס. רבים מהם גם שימשו להסתרת נשק או פירי מנהרות לאורך גבול הרצועה, אמרו החיילים.

בצה"ל אמרו שהצבא "מאתר ומשמיד תשתיות טרור המוטמעות, בין היתר, בתוך בניינים". קונריקוס אף אמר שבניית אזור החיץ בתוך שטח ישראל עשויה להוות עונש לקורבנות של מתקפת 7 באוקטובר. "הם אלה שזקוקים להגנה. הם לא התוקפים", אמר קונריקוס, כיום עמית בכיר ב־Foundation for the Defense of Democracies.

נתניהו: "שליטה ביטחונית" עד להודעה חדשה

שאול אריאלי, קצין בכיר לשעבר ששירת באוגדת עזה וכיום הוא מומחה לגבולות ישראל, אמר שיצירת אזור חיץ קבוע בתוך עזה כנראה תהיה בלתי חוקית במסגרת החוק הבינלאומי בגלל שישראל תשלוט על אדמה שנמצאת מחוץ לגבולותיה המוכרים, ובתור כוח כובש, אסור לה לשנות גבולות.

נתניהו ובכירים ישראלים אחרים אמרו שהם לא מתכוונים לכבוש את עזה באופן קבוע, אבל אמרו שישמרו על "שליטה ביטחונית" עד להודעה חדשה, מונח שלא הגדירו, אבל שבנוסף לאזור חיץ, כנראה יכלול אפשרות לבצע פשיטות נגד מחבלים אפילו לאחר שהמלחמה תיגמר.

לאורך הגבול בתוך רצועת עזה, עבודת חישוף הקרקע נמשכת. המטרה, אמר חייל מילואים ששירת בצפון הרצועה, הייתה לפנות כל מכשול שעלול למנוע מכוחות צה"ל בעתיד לתצפת על האזור.

בעוד שהוא וחיילים אחרים המשיכו לעבוד, מחבלים הגיחו פעמיים מתוך פירי מנהרות וירו טילי RPG אל הדחפורים המשוריינים המשמשים לחישוף האזור, אמר החייל. שניים מעמיתיו נפצעו בהתקפה.

וויוויאן סלאמה, ננסי א' יוסף ומרקוס ווקר השתתפו בהכנת הכתבה.