נפילות בצפון לאחר יום וחצי ללא אזעקות, אין נפגעים

08:10: שר הביטחון גלנט למזכיר ההגנה האמריקני אוסטין: "ללחץ האמריקני יש חשיבות רבה"

שר הביטחון גלנט שוחח הלילה עם מזכיר ההגנה האמריקני לויד אוסטין. גלנט ואוסטין דנו בהתקדמות הלחימה בעזה ובמאמצים להשבת החטופים. שר הביטחון הביע את הערכתו על המעורבות האמריקנית במאמצים להשבת החטופים, והדגיש שללחץ האמריקני יש חשיבות רבה.

השניים שוחחו גם על הלחימה בגבול הצפון, וגלנט הדגיש כי המשך התוקפנות וסירוב חיזבאללה לנסיגת כוחותיו ממרחב הגבול מקטינה את האפשרות להגעה לפתרון מדיני - למרות תמיכתה של ישראל בפתרון זה.

08:00 - אחרי יממה וחצי בלי אזעקות בצפון: התרעה במושב מרגליות שבאצבע הגליל

שתי נפילות זוהו בשטחים פתוחים באזור מרגליות, ללא נפגעים או נזק.

04:30 - לקראת ההכרעה בהאג: בלינקן שוחח עם השרה ליחסים בין-לאומיים ושיתוף פעולה של דרום אפריקה

מחלקת המדינה של ארה"ב: שר החוץ האמריקני, אנתוני בלינקן, והשרה ליחסים בין-לאומיים ולשיתוף פעולה של דרום אפריקה, נלדי פאנדור, שוחחו על המצב בעזה. הם דנו בצורך להגן על חיי אזרחים, להבטיח סיוע הומניטרי, לפעול למען שלום אזורי מתמשך המבטיח את ביטחון ישראל וקידום הקמת מדינה פלסטינית עצמאית.

השר הביע את תמיכתו בזכותה של ישראל להבטיח שאירועי הטרור שהתרחשו ב-7 באוקטובר לא יחזרו בשנית. בנוסף, הם דנו בחשיבות שבשיתוף הפעולה בין ארצות הברית לדרום אפריקה.

02:11 - מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש: " אני מחדש את קריאתי לגישה הומניטרית מהירה, בטוחה, ומתמשכת לעזה"

Our @UN colleagues in Gaza are working heroically every day to reach people in need - distributing food, medicine, water & other essential items. But in quantities that are far from enough.



I renew my call for rapid, safe, unhindered & sustained humanitarian access throughout… pic.twitter.com/xs8MYTN0Tq - António Guterres (@antonioguterres) January 25, 2024

00:05 - "למקרה של הסלמה ביטחונית": הפייננשל טיימס דיווח שמשרד החוץ פנה לשגרירויות הזרות וביקש שיוודאו שיש ברשותן מכשירים לגיבוי

משרד החוץ פנה השבוע לשגרירויות ונציגויות זרות בישראל וביקש מהן לוודא שיש ברשותן גנרטורים לגיבוי ומכשירי טלפון לווייני. בהודעה שנשלחה נכתב כי משרד החוץ "אוסף את המידע כהיערכות לתרחיש של הסלמה ביטחונית שתביא להפסקות חשמל נרחבות"

23:30 - בכירים בארה"ב: יצרנו ערוץ תקשורת עם ישראל לבירור מקרים שבהם אזרחים עזתים נפגעו

ארה"ב הקימה ערוץ עם ישראל המתמקד באיסוף מידע על תקריות בעזה שבהן נהרגו או נפצעו אזרחים בלתי מעורבים בלחימה ברצועה, כך אמרו בכירים אמריקנים לרויטרס.

ערוץ התקשורת הוקם אחרי פגישה של שר החוץ האמריקני בלינקן עם קבינט המלחמה מוקדם יותר החודש, בו הוא הביע דאגה על מותם של אזרחים והוסיף שארה"ב זקוקה לתשובות.

22:30 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: הודו תפרוס כוח צי בים סוף בשל האיומים על נתיבי השיט מצד החות'ים

22:00 - המשטרה לאחר שמפגינים חסמו באיילון לזמן קצר: נעצרו שני חשודים, לא ממשפחות החטופים

במשטרה עדכנו כי שניים נעצרו בהפגנת משפחות החטופים בנתיבי איילון מוקדם יותר הערב, אך לא מדובר מנציגי המשפחות עצמן. החסימה, התקיימה לאורך זמן קצר, והמפגינים פונו מהמקום בידי השוטרים.

21:40 - דיווח: הלחץ האמריקני על סין בנוגע למתקפות החות'ים

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ג'ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, בדרכו לתאילנד - שם ייפגש עם וונג יי, שר החוץ של סין, בניסיון ללחוץ עליו להשפיע על החות'ים להפסיק את התקיפות בים סוף.

