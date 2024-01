אילון מאסק הודיע: שבב של חברת נוירלינק הושתל לראשונה במוח אדם

אילון מאסק הודיע אתמול (ב') כי סטארט־אפ השבבים המוחיים שבבעלותו, "נוירלינק", השתיל לראשונה שבב מחשב במוחו של אדם. בפוסט שצייץ ברשת החברתית שבבעלותו, X (לשעבר טוויטר), ציין מאסק כי האדם שהושתל במוחו השבב מתאושש כהלכה, וכי "תוצאות ראשוניות מעידות על זיהוי מבטיח של 'פּיקים' של נוירונים". אותם "פּיקים" (תרגום חופשי ל-Spikes), או עליות חדות, מבטאים פעילות של נוירונים - תאים שמעבירים אותות חשמליים וכימיים מהמוח לעבר הגוף.

בהמשך להודעה של מאסק באשר להשתלה, חשף כי המוצר הראשון של נוירלינק ייקרא "טלפתיה", וצייץ כי השבב "יאפשר שליטה במכשיר הסלולרי או במחשב, ודרכם כמעט לכל מכשיר אחר, על־ידי חשיבה בלבד". מאסק הוסיף: "תארו לכם שסטיבן הוקינג יכול היה לתקשר מהר יותר מקלדן או כרוז במכירה פומבית. זו המטרה שלנו".

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.