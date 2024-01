8:57 - החות'ים שיגרו טיל לעבר ספינה אמריקנית

דובר החות'ים בתימן טוען כי ארגונו שיגר טיל לעבר ספינת המלחמה האמריקנית USS Gravley. "נמשיך לשגר טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות ובריטיות 'כאקט של הגנה עצמית'", מסר. בצבא ארה"ב הודיעו הלילה שהספינה יירטה את הטיל ששוגר מתימן ללא נזק וללא נפגעים.

8:33 - נמשכת הלחימה בצפון הרצועה ובמרכזה: חוסלו מחבלים, נעצרו פעילים שהתחבאו בבית ספר

לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401 פעלו ביממה האחרונה במרחב צפון הרצועה, ובכמה קרבות שניהלו עם חמושים, חיסלו יותר מ-15 מחבלים של חמאס. בפשיטה מרכזית שביצעו הלוחמים על אחת מתשתיות הטרור שמוקמו בתוך בית ספר במרחב, נעצרו כעשרה פעילים של הג'יהאד האסלאמי שהשתמשו בבית הספר כמקום מסתור. בנוסף, הלוחמים איתרו במרחב חמש רקטות מוכנות לשיגור והשמידו אותן.

"כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל תקפו וחיסלו במרחב מרכז הרצועה, בתוך פחות משעה, יותר מעשרה מחבלים חמושים", ציינו בצה"ל. "בהמשך, חיסלו הלוחמים חמושים נוספים שפעלו במרחב. במרחב פאתי שאטי שבצפון הרצועה, לוחמי צוות הקרב של חטיבה 5 חיסלו יחד עם כוחות חיל האוויר מחבלים חמושים שפעלו צמוד לכוחותינו במרחב והיוו עליהם איום. בנוסף, הלוחמים סרקו מבנים צבאיים במרחב ואיתרו אמצעי לחימה רבים, לצד מסמכים וציוד צבאי של ארגון הטרור חמאס".

בצה"ל הוסיפו: "במהלך פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת צנחנים במערב ח'אן יונס, תא התקיפה החטיבתי זיהה מחבל חובר אל עבר חוליית מחבלים חמושה שנעה סמוך ללוחמים. בעת הזיהוי, תא התקיפה הכווין כלי טיס שתקף וחיסל את חוליית המחבלים. בפעילות נוספת במרחב, מרכז האש של אוגדה 98 יחד עם כוחות חיל האוויר תקפו מבנה צבאי ששימש חוליית מחבלים של ארגון הטרור חמאס לביצוע מארבים נגד כוחות צה"ל".

7:44 - איראן מאיימת על ארה"ב: "כל תקיפה תיענה"

שגריר איראן באו"ם מאיים על ארה"ב על רקע החשש מתקיפה אמריקנית: "כל תקיפה נגד איראן, כולל נגד אינטרסים ואזרחים שלה מחוץ לגבולותיה, תיענה בתגובה נחרצת"

6:30 - המשטרה: לוחם יס"מ רן גואילי נהרג ב-7 באוקטובר, גופתו מוחזקת בעזה

המשטרה הודיעה על נפילתו בקרב של רס"ל רן גואילי ז"ל, לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי, שנהרג בקרב בעלומים ב-7 באוקטובר. ועדת מומחים שהתכנסה אתמול בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל, קבעה לפי הממצאים שהוצגו בפניה כי רן גואילי ז"ל אינו בין החיים. גופתו נחטפה ומוחזקת בעזה.

6:00 - דובר צה"ל התיר לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל

דובר צה"ל התיר לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו אתמול בקרבות בצפון ובדרום רצועת עזה: רס"ן במילואים נצר שמחי, בן 30 ממסד, קצין לוחם בגדוד 87 שבחטיבת השריון המחץ (14); סרן במילואים גבריאל שני, בן 28 מעלי, מפקד צוות בגדוד הסיור 6646 שעוצבת שועלי מרום (646); רס"ב במילואים יובל ניר, בן 43 מגפר עציון, לוחם בגדוד הסיור 6646 שבעוצבת שועלי מרום (646). בנוסף, חמישה לוחמי צה"ל נפצעו קשה, בהם שני קצינים, שני לוחמים ונגד.

02:45 - משפחות החטופים בעלי אזרחות אמריקנית נפגשו עם היועץ לביטחון לאומי סאליבן

בני משפחות של שמונה חטופים בעלי אזרחות אמריקנית, נפגשו עם היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ג'ק סאליבן. המשפחות ביקשו להביא לעסקה לשחרור 128 החטופים שעדיין מוחזקים בעזה והדגישו כי כל יום בשבי חמאס הוא סכנה לחייהם. "בכל יום שעובר החטופים עוברים עינויים, התעללות מינית והם נמצאים בסכנת מוות מיידית", אמרו המשפחות.

02:30 - צבא ארה"ב: יירטנו טיל שיוט ששיגרו החות'ים נגד ספינות בים סוף

האמריקנים הודיעו על יירוט מוצלח של טיל שיוט ששיגרו המורדים החות'ים נגד ספינות בים סוף. לפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק בתקרית.

On Jan. 30, at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship cruise missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. The missile was shot down by USS Gravely (DDG 107). There were no injuries or damage reported. pic.twitter.com/Wf1OhwPhhW