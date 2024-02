03:36 - שר החוץ של בריטניה דייויד קמרון: "מודאג מאוד מהסיכוי למתקפה צבאית ברפיח"

02:00 - שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן קורא לנציב הכללי של אונר"א להתפטר מתפקידו

בתגובה לנציב הכללי של אונר"א פיליפ לזאריני, שלדבריו לא ידע על מנהרת הטרור של חמאס מתחת למטה אונר"א בעזה, אמר ארדן: "לזריני, זה לא שלא ידעת. לא רצית לדעת! חשפנו מנהרות טרור מתחת לבתי ספר של אונר"א וסיפקנו לכך ראיות שחמאס מנצל לרעה את מתקני אונר"א. הפצרנו בכם לבצע חקירה ובדיקה מקיפה של כל מתקני אונר"א בעזה. אך לא רק שסירבתם, אתה בחרת לטמון את ראשך באדמה ולא לראות. קח אחריות ותתפטר היום".

.@UNLazzarini it’s not that you didn’t know, it’s that you didn’t WANT to know. We exposed terror tunnels under UNRWA schools and supplied evidence that Hamas’ exploits UNRWA. We implored you to carry out a comprehensive search of all UNRWA facilities in Gaza. But not only did… https://t.co/bJsD66OwoO