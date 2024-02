06:09 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ארה"ב מתכננת לשלוח נשק לישראל תוך דחיפה של הנשיא ביידן להפסקת אש

05:03 - בועידת הביטחון של מינכן: ניסיון להביא להפסקת פעילות החות'ים בים האדום

שר החוץ הבריטי דיוויד קמרון נועד עם שר החוץ הסיני וואנג יי במהלך ועידת הביטחון שמתקיימת בימים אלה במינכן, ואמר למקבילו שסין צריכה להשתמש בהשפעתה על איראן כדי ללחוץ על החות'ים להפסיק את פעולותיהם בים האדום.

02:47 - מזכ"ל האו"ם: "שחרור מיידי וללא תנאי של החטופים"

"קראתי שוב ושוב לשחרור מיידי וללא תנאי של כל החטופים ולהפסקת אש הומניטרית בעזה", כתב מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בחשבונו ברשת החברתית X. זו הדרך היחידה להגדיל באופן מסיבי את הסיוע. זה הבסיס לצעדים קונקרטיים ובלתי הפיכים לקראת פתרון שתי המדינות".

I have repeatedly called for the immediate & unconditional release of all hostages & a humanitarian ceasefire in Gaza.

That is the only way to massively scale up aid delivery.

This must be the foundation for concrete and irreversible steps towards a two-state solution.