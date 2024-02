"עור לביש": הפיתוח הישראלי שקיבל אישור FDA

אישור FDA ל"עור לביש" של חברת X-Trodes

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר השבוע שיווק של "עור לביש" שפיתחה חברת X-trodes הישראלית. מדובר במדבקות דקות ושקופות, המכילות אלקטרודות זעירות, אותן ניתן להדביק בכל מקום בגוף באופן דיסקרטי, והן מודדות סמנים כמו פעילות מוח (EEG), פעילות לב (EKG), תנועות עיניים, פעילות שרירים ועוד. המדבקה יכולה להישאר על העור במשך מספר ימים, ולהעביר באופן אלחוטי מידע לטלפון.

האישור ניתן לאחר שהחברה הראתה כי המוצר שלה מודד את הסמנים הללו ברמה דומה למכשירים קיימים. עד היום המוצר שווק לרופאים לשימוש במחקריהם.

החברה הוקמה על בסיס מחקר מדעי במעבדתה של פרופ' יעל חנין מאוניברסיטת תל אביב, ותתמקד תחילה בשוק ניטור השינה וניטר הלב.

חנין מוכרת מפעילותה בתחום שבבים מושתלים בעין האנושית המשיבים ראיה לעיוורים. פעילות זו יושמה לתוך חברת ננורטינה, שלא הצליחה מסחרית, אך ברמה המדעית מעבדתה של חנין נחשבת לאחת המומחיות העולמיות באלקטרודות למדידה.

החברה גייסה עד היום על פי אתר סטארט אפ ניישן סנטרל, כ-7.5 מיליון דולר ממשקיעים כמו The Chartered Group מסינגפור, וולנס וונצ'רס והיזם הבריטי ג'רמי קולר. מנכ"ל החברה הוא זיו פרמן.

Vessi Medical מגייסת 16.5 מיליון דולר לטיפול בסרטן שלפוחית השתן

חברת Vessi Medical הישראלית, המפתחת טכנולוגיה לטיפול בהקפאה בסרטן שלפוחית השתן, הודיעה על גיוס של 16.5 מיליון דולר. בסבב השתתפו משקיע אסטרטגי ששמו לא נמסר, קרן Alive (של אסותא, מכבי, המיליארדר וינסנט צ'ינגוויז, רשת המרפאות Carilion ולאומי), קרן Agriline (של קבוצת טרנדליינס עם צ'ינגוויז) וטרנדליינס עצמה שהיא משקיעה קיימת בחברה.

הטכנולוגיה של החברה מיועדת לטיפול בגידולים על דופן שלפוחית השתן. כיום יש להסיר את הגידולים הללו בניתוח, ואם הגידול חוזר, מה שקורה לעיתים לא נדירות, יש לבצע ניתוחים חוזרים.

המוצר נמצא בשלב הניסויים הראשונים בבני אדם. מנכ"ל החברה איל כוכבי, אמר עם פרסום הידיעה: "השתתפות המשקיע האסטרטגי בסבב הזה היא הבעת אמון בהישגים ובפוטנציאל של ווסי. המימון יאפשר לנו לפעול לקבלת אישור שיווק למוצר המפחית תופעות לוואי, משפר את תוצאות הטיפול ומפחית עלויות".

רוש מביטה אל העתיד

תאגיד התרופות והאבחון הרפואי רוש , מבצע מזה יותר מעשור תחרויות ומיזמי אקסלרציה לחברות סטארט אפים ישראליות. השבוע הודיע התאגיד על בחירת הפיינליסטים באתגר Roche for a Better Future שערך יחד עם Start Up Nation Central ובית החולים בלינסון, בתמיכת רשות החדשנות, איגוד העיניים ושותפות ההשקעות הבורסאית אלמדה וונצ'רס.

הפעם הוקדש האתגר לטכנולוגיות עתידיות בתחום רפואת רשתית העין, תחום שבו מתמחה החברה ובו יש לה מעמד די ייחודי בין חברות הפארמה הגדולות. ניוון רשתית נגרם בדרך כלל בשל השפעות הגיל או מחלת הסוכרת, והוא מהווה גורם עיקרי לאבדן ראיה בגיל מבוגר.

שש החברות שנבחרו על ידי ועדה המוכבת מבכירי רופאי העיניים בישראל, הן: AEYE Health, בינה מלאכותית לאבחון מחלות רשתית אשר מאפשרת את ביצוע הבדיקה גם על ידי רופאי משפחה כדי להאיץ את האבחון והטיפול; BioT Medical, פלטפורמת ענן לאינטגרציה של מכשור רפואי עם מערכות בריאות; GistMD, פלטפורמה להדרכה והגברת מעורבות המטופלים בטיפול שלהם; CASMIP, שפיתחה פתרון בינה מלאכותית לאבחון סוגים שונים של מקרי ניוון רשתית באמצעות תמונות אופטיות לקראת בדיקות גנטיות או במקומות בהם בדיקות גנטיות אינן מבוצעות באופן שגרתי; Notal Vision, שפיתחה טכנולוגיה המאפשרת ניטור מחלות רשתית מרחוק, כולל מהבית ו-Xolotar, המפתחת בוטים המפתחים אינטראקציה עם המטופלים ומנחים אותם בשימור הרגלי בריאות הנחוצים לניהול מצבם הרפואי.

מבין שש החברות, יבחר סטארט-אפ אחד שיזכה למענק כספי ומחקר קליני בבית החולים בלינסון.

מכבי תאפשר למטופלים להחליף ביניהם תורים לרופאים

המחסור בכח אדם וזמני ההמתנה הארוכים מאוד לרופאים מומחים, הם אחת הבעיות הקשות ביותר של מערכת הבריאות היום. תור שניתן מחוץ למסגרת זמן סבירה, משול לחוסר טיפול.

המערכת מנסה למצוא פתרונות שונים למחסור ברופאים, ביניהם הכשרת רופאים נוספים, שימוש מקוון ברופאים מחו"ל או העברת חלק מתפקידי הרופאים לבעלי הכשרה קצרה יותר, פתרונות טכנולוגיים כמו מערכות AI שמחליפה חלק מתפקידי הרופא ועוד.

קופת החולים מכבי פיתחה מערכת פשוטה המאפשרת לשחרר מספר לא מבוטל של תורים לציבור ולקצר את זמני ההמתנה. המערכת נקראת Switchit, והיא באה לתת פיתרון לכך שאחד מכל חמישה תורים אינו מתקיים בפועל, משום שהמטופלים פשוט אינם מגיעים, או שהם מבטלים מאוחר מידי וכבר לא ניתן למלא את התור.

המערכת מאפשרת למטופל שרוצה לבטל את תורו, "לזרוק" את התור למערכת. אם ישנו מטופל עם תור עתידי שמעוניין בתור הקרוב יותר, הוא תופס את התור והשניים מתחלפים. השירות נמצא בשלב הפיילוט מזה כחצי שנה ובוצעו עד כה 3,000 החלפות בתורים לעשרות רופאים. כעת יתווספו למערכת היומנים של 600 רופאים נוספים, כולם רופאים מבוקשים שזמינות התורים שלהם נמוכה.