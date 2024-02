05:56 - קצין וארבעה לוחמי צה"ל נפצעו קשה בקרבות ברצועה

דובר צה"ל פרסם כי קצין מחטיבת הצנחנים, לוחם סיירת הצנחנים ולוחם מיחידת יהל"ם נפצעו קשה אמש בקרב בדרום רצועת עזה. בנוסף, שני לוחמים מגדוד 601 נפצעו קשה אתמול בקרב בצפון הרצועה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

04:43 - סנטקום: החות'ים שיגרו טיל בליסטי לעבר מכלית; כוחות אמריקניים הפילו שני כטב"מים

מפיקוד המרכז של צבא ארה"ב נמסר כי המורדים מתימן שיגרו טיל בליסטי נגד ספינות במפרץ עדן. הטיל ככל הנראה כוון אל ה-Torm Thor, מכלית כימיקלים בבעלות ארה"ב שאף נושאת את דגלה. הטיל נחת במים - לא היו נפגעים ולא נגרם נזק למכלית. בנוסף, כוחות אמריקניים הפילו מוקדם יותר שני כטב"מים בדרום הים האדום. כטב"ם שלישי ששוגר גם הוא - התרסק.

Red Sea Update

On Feb. 24 at 11:45 p.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile likely targeting the M/V Torm Thor, a U.S.-flagged, owned, and operated chemical/oil product tanker in the Gulf of Aden. The missile impacted the water… pic.twitter.com/JVbGmOO7Qo