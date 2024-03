08:30 - דיווח: 3 בני אדם נהרגו מתקיפת כטב"ם בלבנון

דיווח ברשת סקיי ניוז בערבית על 3 בני אדם שנהרגו מתקיפת כטב"ם באזור נאקורה שבדרום לבנון.

05:50 - צבא ארה"ב: ביצענו תקיפה נגד טיל קרקע-אוויר של החות'ים לפני שיגורו מתימן

March 01 Red Sea Update

On March 1, at approximately 12:40 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a self-defense strike against one Iranian-backed Houthi surface-to-air missile that was prepared to launch from Houthi controlled areas of Yemen towards… pic.twitter.com/joaBaDhPtN