האחראי על גיוסים לחמאס חוסל בעזה, צה"ל תקף גם בלבנון

01:04 - מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב ביקר בשבוע האחרון במצרים, ירדן, סוריה וישראל לשם הערכת המצב הביטחוני וההומניטרי באזור

פיקוד המרכז של ארה"ב פרסם כי במהלך ביקורו, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, הגנרל מייקל קורילה, נועד בישראל עם שר הביטחון יואב גלנט ועם הרמטכ"ל הרצי הלוי. השלושה ניהלו דיונים נרחבים בנושאי ביטחון בתוך ומחוץ לישראל. השיחות התמקדו גם בהזדמנויות לשיפור המצב ההומניטרי בעזה.

כמו כן, בביקורו זה נועד הגנרל עם משרתי הצבא ועם שותפים ביטחוניים של ארה"ב, לצד פגישות עם נציגים מכמה ארגונים בין-לאומיים ועם גורמים משגרירות ארה"ב כדי לדון בתהליך העברת הסיוע ההומניטרי ממצרים לעזה.

USCENTCOM Commander Visits Central Region

From Feb. 26 to Mar. 2, Gen. Michael Erik Kurilla, USCENTCOM Commander, visited Egypt, Jordan, Syria, and Israel in the CENTCOM region to better understand the security and humanitarian situation and meet with U.S. service members and… pic.twitter.com/QHWMkPVFDc