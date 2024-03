04:04 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל פועל בשעה זו באיו"ש

הפלסטינים מדווחים כי כוחות צה"ל מבצעים פשיטות ומעצרים ברחבי יהודה ושומרון, כשהמיקוד הוא על העיר שכם ועל כפרים באזורי ג'נין, בית לחם, קלקיליה וטולכרם.

01:57 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: יירטנו טיל וכטב"מים של החות'ים שנורו לעבר USS Carney

סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, מסר בהצהרה כי כוחות אמריקניים הפילו טיל בליסטי ו-3 כטב"מים ששוגרו מאזורי החות'ים בתימן לעבר ספינת המלחמה USS Carney, שנמצאת בים האדום. עוד נמסר כי כוחות ארה"ב השמידו מאוחר יותר 3 טילים נגד ספינות ו-3 ספינות בלתי מאוישות של החות'ים.

Red Sea Update

On March 5, between the hours of 3 p.m. and 5 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces shot down one anti-ship ballistic missile and three one-way attack unmanned aerial systems launched from Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen toward… pic.twitter.com/MtzCKu9YlA