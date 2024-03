הביטקוין שובר שיאים. זה מה שחושבים עליו משקיעי העל

ביום שישי האחרון, הביטקוין שבר שיא של כל הזמנים ונסחר, לרגע קצר, במעל 70 אלף דולר. לצד זאת, המסחר במטבעות הקריפטוגרפיים היה תנודתי במיוחד בשבוע החולף, כפי שפורסם ב-CNBC. לאחר שהביטקוין שבר שיא של שנתיים ביום שלישי האחרון, הוא נפל במהירות בכ-10%, מה שמשך מטה מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, והתאושש כמעט באופן מלא ביום למחרת. לפי TradingView, מדד התנודתיות ההיסטורי של הביטקוין נמצא ברמתו הגבוהה ביותר מזה כשנה.

נכון לשעה זו, מחיר הביטקוין לא רחוק במיוחד מרף 70 אלף הדולר ונסחר במעל 69,500 דולר. מטבע הקריפטו חוזר לרכז עניין, גם בקרב משקיעי העל בוול סטריט.

המיליארדר היהודי־אמריקאי ביל אקמן, העומד בראשה של קרן הגידור פרשינג סקוור , התייחס אתמול בלילה (בין שבת לראשון) לראלי של הביטקוין ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), ותיאר תרחיש אפשרי בו הביטקוין עולה עד אין־סוף.

"תרחיש אפשרי: העלייה בביטקוין מובילה ליותר כרייה ולגידול בשימוש באנרגיה, מה שגורם לעלייה באינפלציה ולפיחות בדולר", כתב אקמן. "הדבר מגביר את הביקוש לביטקוין וליותר כרייה, מה שמניע ביקוש נוסף לאנרגיה, וכך המעגל ממשיך. הביטקוין עולה עד אין־סוף, מחירי האנרגיה מרקיעים שחקים והכלכלה מתמוטטת. אולי כדאי שאקנה קצת ביטקוין".

הציוץ של אקמן הוביל לשורה של תגובות מצד משקיעים בקהילת הביטקוין, ביניהם מייקל סיילור, מייסד ומנכ"ל חברת מיקרו־סטרטג'י, שמחזיקה כיום בביטקוין בשווי של 11 מיליארד דולר. "כדאי שתקנה קצת ביטקוין, אבל לא מהסיבות שציינת", אמר סיילור. "לרוב, כריית הביטקוין מורידה את מחירי החשמל בעבור צרכנים אחרים ולא מעלה אותם. תודיע לי אם תרצה לדון בנושא אחד על אחד".

באתר יאהו פייננס, פורסם כי אקמן לרוב התרחק מביטקוין וממטבעות קריפטוגרפיים באופן כללי, על אף שב-2022, ציין כי עשה כמה השקעות קטנות בפרויקטים ובקרנות הון סיכון של קריפטו. "אני משקיע יותר כבעל תחביב שמנסה ללמוד מאשר כמשקיע זהיר", אמר אז אקמן.

וורן באפט ידוע בהתנגדותו הנחרצת להשקעה במטבעות קריפטוגרפיים, בעיקר משום שלתפיסתו, הם אינם יכולים לייצר ערך או הכנסה ממשית.

ב-2018, בפגישת בעלי המניות השנתית של חברת האחזקות שלו, ברקשייר האת'וויי , אמר באפט כי הביטקוין הוא "ככל הנראה, רעל עכברים בריבוע", כך דווח ב-CNBC. באפט הוסיף כי "ככלל, מבחינת מטבעות קריפטוגרפיים, אני יכול לומר כמעט בוודאות שיהיה להם סוף רע". שותפו ארוך־השנים ויד ימינו של באפט, צ'ארלי מאנגר, שנפטר בסוף השנה שעברה, חיזק את דבריו באותה פגישה וטען כי המסחר בביטקוין הוא "דמנציה בלבד".

עמדתו של באפט לא השתנתה גם בחלוף כמה שנים. בפגישת בעלי המניות של ברקשייר האת'וויי ב-2022, שוב דיבר באפט על חוסר הכדאיות של ההשקעה במטבע הקריפטוגרפי: "אם היו מציעים לי את כל הביטקוין בעולם תמורת 25 דולר, לא הייתי קונה אותו - כי מה הייתי עושה איתו? אצטרך למכור אותו חזרה בצורה כזו או אחרת, הוא לא הולך לשמש לשום דבר".

המיליארדר פיטר ת'יל, שהיה אחד ממייסדי פייפאל ופלנטיר , וכן ייסד את קרן הון הסיכון Founders Fund, תמך בעבר באופן מוצהר בביטקוין. לפי CNBC, ת'יל רואה בביטקוין פוטנציאל להיות חנות של ערך, בדומה לזהב, ולא כמטבע שיהיה ניתן להשתמש בו למסחר יום־יומי.

בסוכנות הידיעות רויטרס פורסם בחודש שעבר כי החל מסוף קיץ 2023 ועד תחילת הסתיו באותה השנה, השקיעה קרן הון הסיכון של ת'יל 200 מיליון דולר כדי לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים - כאשר חצי מהם הלכו לביטקוין והחצי השני לאת'ריום, המטבע השני החזק ביותר בתחום.

Founders Fund החלה לראשונה להשקיע בביטקוין ב-2014, כאשר המטבע נסחר סביבות 750 דולר. קרן הון הסיכון, שידועה גם בהימוריה המוקדמים על חברות כמו SpaceX של אילון מאסק ומטא , מנהלת כיום נכסים בשווי של מעל 12 מיליארד דולר.

המיליארדר מארק קיובן, שמכר לאחרונה את מרבית מניותיו בקבוצת ה־NBA דאלאס מאבריקס למרים אדלסון, התייחס לאחרונה בראיון ל־CNBC לראלי של הביטקוין.

במענה לשאלת המראיין באשר לחשיפה שלו לביטקוין, אמר קיובן: "אני אפילו לא יודע בדיוק בכמה אני מושקע, אבל זה הרבה. ביטקוין פשוט מונע על־ידי ביקוש והיצע. ככל שיותר אנשים קונים ופחות מוכרים, זה אומר שהמחיר הולך להמשיך לעלות - זה הטבע של זה. זו חנות נהדרת של ערך".

קיובן הוסיף כי האכזבה הכי גדולה שלו מקריפטו כרגע, היא שאין לו הרבה יישומים יום־יומיים שמנגישים אותו בעבור הקהל הרחב, ומזכיר את אינסטגרם כדוגמה. "אנחנו צריכים יותר גמישות ביישומים של הקריפטו כדי שיהפוך לדבר שבשגרה, אבל עד אז, רק מנקודת מבט של השקעה - אני משקיע בביטקוין על פני זהב כל יום, כל היום. אני אומר את זה כבר שנים".

בדצמבר בשנה שעברה, ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי. מורגן, בנק ההשקעות הגדול בעולם, יצא נחרצות נגד הביטקוין, זאת במהלך שימוע בסנאט שנערך לחברות הפיננסים בוול סטריט סביב חוסר הוודאות בתחום הרגולציה.

"תמיד התנגדתי בחריפות לקריפטו, ביטקוין וכן הלאה", אמר דיימון. "השימושים האמיתיים היחידים שלהם (מטבעות הקריפטו) הם לפושעים, לסוחרי סמים, להלבנות כספים ולהעלמות מס. אם אני הייתי הממשלה, הייתי סוגר את זה".

