צה"ל ושב"כ: חוסל מפקד במחלקת המבצעים של חמאס ברפיח

04:50 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: החות'ים ירו טיל בליסטי שהחמיץ את מטרתו - לא נגרם נזק; הושמדו 4 כטב"מים וטיל נוסף שהיוו איום מיידי

סנטקום פרסם בהצהרה בטוויטר כי החות'ים ירו טיל בליסטי נגד ספינות לתוך מפרץ עדן מאזורים שבשליטתם בתימן. הטיל לא פגע באף כלי שיט ולא דווח על נזק או נפגעים. עוד נמסר כי צבא ארה"ב השמיד בהצלחה 4 כטב"מים וטיל קרקע-אוויר אחד באותם אזורים בתימן. לדברי סנטקום, הכטב"מים והטיל היוו איום מיידי על ספינות סחר וספינות חיל הים האמריקני באזור.

March 13 Daily Red Sea Update

Between 2:00 a.m. and 4:50 p.m. (Sanaa time) on March 13, Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen into the Gulf of Aden. The missile did not impact any vessels and there were no… pic.twitter.com/lsZYseVWCw