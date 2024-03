מפעילים לחצים אדירים: שרי הליכוד מתנגדים להקמת תחנת כוח חדשה

כבר בשנת 2019 המליצה מליאת הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) להגיש לאישור הממשלה את תחנת הכוח המזרחית המכונה "ריינדיר", ושנתים מאוחר יותר הוגשה לאישור תכנית נוספת להרחבת תחנת הכוח OPC בחדרה. שתי התכניות הצטרפו להרחבת תחנת הכוח דוראד והממשלה דנה בכולן בחודש מאי האחרון.

שר האנרגיה דאז ישראל כ"ץ טען בדיון כי "בעת הזאת לא נדרש מבחינת משק החשמל להקים ארבע תחנות, אך קיים הכרח להקים באופן מיידי שתי תחנות כוח". כן נקבע כי השר יציג לממשלה בתוך 30 יום תכנית לאומית לאנרגיה ולתשתיות אך עבודה כזו לא הוצגה. בחודש ינואר האחרון חברת נגה - חברת ניהול מערכת החשמל קבעה כי למען התחרות וכן על מנת לממש את הצורך להספקת חשמל למשק צריך לקדם את שלוש התחנות - קסם, ריינדיר ו-OPC וההמלצה הייתה לאשר את כולן. עוד נאמר במסמך כי לפי תכנית הפיתוח לשנת 2040 יהיה צורך לכל הפחות לשתיים מתוך שלוש התחנות ואולי אף לכולן.

על כן, נקבע דיון בוועדה לתשתיות לאומיות שאמור להתקיים מחר אך במשרדי האנרגיה, התחבורה והביטחון מפעילים לחצים אדירים למנוע את הדיון.

כפי שפורסם בגלובס, התנגדות שרת התחבורה מירי רגב להקמת התחנה ובמכתב לחברי הממשלה היא שטחה את טענותיה בנוגע לתחנה ספציפית אחת, שאכן לא אושרה לבסוף בממשלה - התחנה "המזרחית", או כפי שהיא מכונה "פרויקט ריינדיר". הפרויקט תוכנן סמוך למפגש הכבישים 55 ו־444 שבשרון־שומרון. לטענת השרה, הסיבה להתנגדות תחברותית: התחנה תמנע את הרחבת כביש 55, "שהינו כביש רוחב ארצי מרכזי וחשוב לחיבור יהודה ושומרון לשאר חלקי הארץ", ואת חיבורו לכביש 444 ולכביש 6.

אלא שבפועל - אין מניעה להרחיב את כביש 55, או לחברו לכביש 444. בנוסף, ובניגוד לטענת השרה, לא רק שאין צורך לחבר בין כביש 55 לכביש 6 המרכזי, במשרד התחבורה עצמו הביעו בעבר התנגדות מקצועית לחיבור, משום שמדובר בכביש אורך ארצי שלא מיועד לתנועה אזורית, ובשל סמיכות למחלפים אחרים שמובילים לכביש.

המלחמה מחייבת דיון מחודש בתכנית

כך למשל, בשנת 2020 התקיים דיון במינהל התכנון בהשתתפות ראשי רשויות וגורמי מקצוע על הכבישים הללו. ראש רשות קרני שומרון, כמו גם ראש עיריית כפר סבא וראשי רשויות אחרים, ביקשו שהרחבת כביש 55 תכלול מחלף שיחבר בין כביש 55 ל־444 ולכביש 6. ואולם נציגת משרד התחבורה אמרה כי "גורמי המקצוע סבורים כי אין מקום לחיבור נוסף על כביש 6 מבחינת היבטי בטיחות ותחבורה". נציג חברת חוצה ישראל הוסיף כי "קיימת בעיה עקרונית היות ודרך מהירה צריכה לכלול מינימום מחלפים וחיבורים, שכן כל חיבור מאט את הנסיעה ופוגע בבטיחות".

היום הטיעון של משרד התחבורה לבש צורה חדשה. מנכ"ל המשרד משה בן זקן כתב ליו"ר מטה התכנון הרב נתן אלנתן כי המלחמה מחייבת דיון מחודש בתכנית שכן התחנה קרובה לבתי העיר קלקיליה, "ואיום הרחפנים עשוי לכפות ניתוק התחבורה בצירים מרכזיים אלו בעת חבלה בתחנה במיקומה זה".

גם במשרד הביטחון שיגרו מכתב המביע התנגדות לדיון, לאחר שמערכת הביטחון טרם גיבשה את עמדתה בנושא. משרדים אלו הצטרפו לעמדת משרד האנרגיה שלפיה יש לדחות את הדיון עד לגיבוש תכנית אסטרטגית בנושא.

לעומת זאת, באגף התקציבים באוצר מזהירים מפגיעה משקית של מיליארדי שקלים "אישור התכניות יגדיל את התחרות במקטע ייצור החשמל ועל ידי כך צפוי להוזיל את עלות החשמל. תכנית זו תאפשר תחרות בין תחנות הכוח השונות, ותביא בסופו של יום להוזלת עלויות החשמל לצרכני החשמל. אציין, כי היעדר תחרות יביא לעלויות עודפות של מיליארדי שקלים, וייתכן אף יותר מכך, בתקופת פעילות תחנת הכוח".

עוד הדגישו באוצר כי "כבר בעתיד הלא רחוק, חלק ניכר מהתחבורה הציבורית והפרטית יתבסס על חשמל. במספר הזדמנויות הציגו גורמים שונים במשק החשמל, באופן פומבי ופנים ממשלתי, את היקף ההספק העתידי הדרוש למשק החשמל… היעדר תכניות לתחנות כוח כאמור יקטין את היכולת לתת מענה לשינויים בלתי צפויים. כל זאת, כאשר טרם אישרה הממשלה קריטריונים חדשים להסמכת יזמים לקדם תכניות נוספות, וכאשר למיטב ידעתי אין גורם ממשלתי שמקדם תכניות נוספות לתחנות כוח".

הלחצים של הרשויות המקומיות

כן טענו שם כי "אישור התכניות הכרחי לשמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ויביא לתחרות במקטע ייצור החשמל ולחסכון כספי עצום לצרכני החשמל. מדובר באינטרסים ציבורים מהמעלה הראשונה".

הרב נתן אלנתן הזהיר את חברי מליאת הות"ל כשאמר ש"מי שירים את ידו נגד, יצטרך לתת הסברים בוועדת חקירה ממשלתית", ובמכתב למנכ"ל משרד האנרגיה הוא דחה את בקשתו לדחות את הדיון שיתקיים מחר (ב'). וגורם בממשלה אמר לגלובס כי "הסיבה האמיתית שמשרדי הממשלה מתנגדים לדיון הוא לחצים של רשויות מקומיות ואף אחד לא מצליח לעמוד מולן, זה 'נימבי' ( Not In My Back Yard, א.ז) טהור שמביא את משרד האנרגיה לפעול נגד משק החשמל". בתוך כך, כפי שפורסם היום בגלובס ראש העירייה היוצא של ראש העין שלום בן משה טוען שחתימתו על התנגדות ראשי רשויות להקמת תחנת הכוח - זויפה.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח אמר לגלובס כי "בשנים הקרובות כל התחבורה הציבורית בישראל תהפוך להיות חשמלית. אנחנו כבר רואים היום הרבה רכבים חשמליים על הכביש. מדובר בהיקף צריכת חשמל אדיר. אני קורא למשרד האנרגיה להתעשת".

ממשרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "משרד האנרגיה והתשתיות אחראי לביטחון האנרגיה של ישראל. בניגוד להודעת מינהל התכנון, עד 2030, נדרשות שתי תחנות כוח. נכון להיום אושרו כבר שלוש תחנות: קסם, שורק והרחבת דליה שצפויות לתת את המענה ל-2030. יש לקיים את הדיון בות"ל, בעוד מספר שבועות, לאחר סיום עבודת הצוות הבין-משרדי שהוקם על פי החלטת הממשלה מפברואר 2023".