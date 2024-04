06:58 - בתגובה על הפלת הכטב"ם: צה"ל תקף יעדי חיזבאללה בבעלבכ שבעומק לבנון

מטוסי קרב תקפו מוקדם יותר הלילה מתחם צבאי ושלוש תשתיות צבאיות נוספות של מערך ההגנה האווירית ששימשו את חיזבאללה במרחב בעלבכ בתגובה להפלת כלי הטיס של חיל האוויר אמש - כך לפי הודעת דובר צה"ל.

בנוסף נמסר כי מטוסי קרב תקפו אתמול במהלך היום תשתית טרור ומבנה צבאי של חיזבאללה במרחבים עייתא א-שעב ואל עדייסא. צה"ל תקף בירי ארטילרי במהלך היום במרחב יעטר.

5:57 - הותר לפרסום: 4 לוחמים נפלו בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס

הבוקר (ראשון) הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, והודעה נמסרה למשפחותיהם. הארבעה נהרגו בהיתקלות עם מחבלים בצפון ח'אן יונס.

סרן עידו ברוך בן 21, מתל מונד, מפקד צוות בביה״ס לקומנדו; סמל אמיתי אבן שושן בן 20, מעזריאל, לוחם בהכשרה בביה״ס לקומנדו; סמל ריף הרוש בן 20, מקיבוץ רמת דוד, לוחם בהכשרה בביה״ס לקומנדו; וסמל עילאי צעיר בן 20, מקידר, לוחם בהכשרה בביה״ס לקומנדו.

הפרטים שידועים עד כה: כוח של בית הספר לקומנדו יצא לפעילות אבטחתית ונתקל במחבלים שהסתתרו בבית הרוס. לאחר הירי שפוגע ישירות בכוח, הלוחמים מתקדמים לעברם ומזהים כי מדובר באירוע משיכה. אר פי ג'י נורה לעבר טנק החיפוי שמשיב אש ומחסל את המחבלים. לידיעה המלאה ב-N12

05:00 - מזכ"ל האו"ם: "7 באוקטובר זהו יום של כאב לישראל ולעולם, אני קורא לשחרור החטופים"

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ציין את טבח 7 באוקטובר וקרא לשחרור החטופים. "שום דבר לא יכול להצדיק את הזוועות שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, זהו יום של כאב לישראל ולעולם. אני שוב מגנה את השימוש באלימות מינית, עינויים וחטיפת אזרחים - וקורא לשחרור החטופים שמוחזקים בשבי חמאס", אמר.

The 7th of October is a day of pain for Israel and the world.

Nothing can justify the horror unleashed by Hamas.

I once again condemn the use of sexual violence, torture & kidnapping of civilians, and call for the unconditional release of all the hostages. pic.twitter.com/xdHmDIsxyy