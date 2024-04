הספינה שהותקפה על ידי האיראנים: בבעלות חלקית של אייל עופר

משמרות המהפכה השתלטו על ספינה, שנמצאת בבעלות חלקית של אייל עופר. איראן הודיעה כי ספינת המכולות, MSC ARIES, מועברת כעת לתחומה.

לפי אתרי ספנות, הספינה שטה עם דגל פורטוגל ונמצאת בבעלות חברה בשם Gortal Shipping Inc. היא הייתה בדרכה מנמל ח'ליפה באיחוד האמירויות לנמל נאבה שבה בהודו.

לפי סוכנות AP, הספינה נמצאת בבעלות חלקית של חברת זודיאק מריטיים, שהיא חלק מקבוצת זודיאק של אייל עופר. ב-26 בנובמבר הותקפה מכלית של זודיאק, סנטרל פארק ששטה תחת דגל ליבריה. בניגוד ל-MSC ARIES שהותקפה על ידי איראן, את סנטרל פארק תקפו המורדים החות'ים.

Iran’s IRGC Navy has seized an "Israeli-linked" container ship, the MSC Aries, near the Strait of Hormuz, the IRGC-affiliated Tasnim reports.

