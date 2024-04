צה"ל חשף את מקור השיגורים: "איראן ירתה 60 טון חומר נפץ"

07:30 - מטוסי קרב יירטו במהלך הלילה כטב"ם ממזרח, אין נפגעים ולא נגרם נזק

דובר צה"ל הודיע שבמהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר יירטו בהצלחה כלי טיס בלתי מאויש שעשה את דרכו לשטח ישראל מכיוון מזרח. לפי ההודעה, הכטב"ם היה במעקב על ידי כוחות צה"ל, לא היווה איום ולא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות. אין נפגעים ולא נגרם נזק.

05:09 - אזעקות באילון, אדמית וערב אל-עראמשה שבגליל המערבי

02:54 - סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הודיע כי כוחותיו השמידו יותר מ-80 כטב"מים ולפחות 6 טילים בליסטיים במהלך המתקפה האיראנית על ישראל

Defense of Israel Activities Update

On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs