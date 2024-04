כמעט 100 מיליון שקל בשנה: זה שיאן השכר החדש בבורסת ת"א

עלות התגמולים של מנכ"ל טבע, ריצ'רד פרנסיס, הסתכמה בשנת 2023 ב-25.7 מיליון דולר (כ-96.6 מיליון שקל בשער החליפין הנוכחי). רוב הסכום, כ-19 מיליון דולר, ניתן לפרנסיס כתגמול הוני על רקע הצטרפותו לחברה באותה שנה. פרנסיס התחיל לנהל את טבע בתחילת 2023 אחרי שהחליף את קאר שולץ, ולפי הדיווח של טבע, התגמול ההוני כלל בשנה זו כ-10 מיליון דולר שהוקצו לו כמענק הוני על רקע גיוסו לתפקיד וכדי לפצות אותו על סכומים שהיה אמור לקבל ממעסיקו הקודם ולתמרץ אותו להגיע לטבע. מדובר על מניות חסומות מבוססות ביצועים בשווי הוגן של 5 מיליון דולר ועוד מניות חסומות שיבשילו בשלוש מנות לאורך שלוש שנים, בתנאי שיישאר בתפקיד.

מלבד התגמול ההוני, שכר הבסיס השנתי של פרנסיס היה 1.6 מיליון דולר כפי שנקבע בהסכם ההעסקה שלו שפורסם עם צירופו לחברה. הוא קיבל בונוס שנתי בעלות של 1.5 מיליון דולר שנחשב למנה ראשונה מתוך בונוס של 5 מיליון דולר שהובטח לו עם צירופו לטבע, ועוד 2.6 מיליון דולר כתגמול שאינו הוני. סכום נוסף בסך 1 מיליון דולר הוכר בשל עלויות נוספות, ביניהן עלויות דיור ורילוקיישן לישראל, רכב, מס ועוד.

פרנסיס הפך בכך לשיאן השכר בבורסה המקומית ב-2023. ברק עילם, מנכ"ל נייס, קיבל בשנה זו תגמולים בעלות של 24.5 מיליון דולר, כ-22.6 מיליון דולר מהם תגמול הוני.

נציין שב-2022, עלות התגמולים של המנכ"ל הקודם שולץ הסתכמה ב-15.5 מיליון דולר, ובמשך כל שנות העסקתו בחברה (נובמבר 2017 עד סוף 2022) הוא קיבל תגמולים בעלות כוללת של 107 מיליון דולר.

טבע מדווחת על עלויות התגמולים של עוד ארבעה בכירים, שניים מהם ישראלים: מנהל הכספים הראשי אלי כליף קיבל תגמולים בעלות של 4.9 מיליון דולר (עלייה מ-4 מיליון דולר ב-2022), מתוכה כ-3 מיליון דולר כתגמול הוני; מנהל השווקים הבינלאומיים מארק סבג קיבל תגמולים בעלות 3.7 מיליון דולר (ירידה מ-3.9 מיליון דולר ב-2022), כ-2 מיליון דולר מהם כתגמול הוני. שני הבכירים האחרים הם ריצר'ד דניאל המנהל את התחום המסחרי באירופה, עם תגמולים של 5.2 מיליון דולר, ואריק דראפה המנהל את הפעילות הגלובלית עם תגמולים של 4.3 מיליון דולר.

בעלי המניות הביעו מחאה על התגמול

הנתונים מתפרסמים כחלק מזימון לאסיפת בעלי המניות השנתית של טבע, שתיערך ב-6 ביוני. באסיפה יתבקשו בעלי המניות לאשר את הארכת כהונתם של מספר דירקטורים ולאשר על בסיס לא מחייב את התגמולים לבכירי טבע. מדובר במקרה זה בסעיף שנקרא גם "say on pay" שאותו נדרשות חברות שנסחרות בארה"ב להביא להצבעת בעלי המניות, ומאפשרת להם להביע את חוות דעתם על תגמול המנהלים, אך היא אינה מחייבת את החברה בניגוד להצבעה על מדיניות התגמול לפי חוק החברות הישראלי. בשנה שעברה, רוב בעלי המניות של טבע הצביעו נגד סעיף ה-say on pay, במעין הצבעת מחאה על התגמולים הגבוהים לעומת ביצועי המניה באותה עת.

ב-2023, מניית טבע עלתה ב-14.5% ומאז היא הוסיפה לערכה עוד 25.4%. טבע נמצאת במגמה חיובית על רקע החזרה לצמיחה והתאוששות אחרי מספר שנים קשות, והיא נסחרת כיום בשווי של כ-14.8 מיליארד דולר.

אישור FDA לטבע

בתוך, טבע דיווחה היום כי היא ו-Alvotech קיבלו את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לתרופת ביוסימילר שהן מפתחות יחד. מדובר בתרופה ביולוגית לטיפול בנגעי פסוריאזיס מסוג פלאק בסיווג בינוני עד חמור ודלקת מפרקים פסוריאתית בתקופת התלקחות למבוגרים וילדים מגיל 6 ומעלה.